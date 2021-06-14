Lista de pasajeros de Aguascalientes del camión que cayó a barranco en Jalostotitlán

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Jalostotitlán, Jal.- Autoridades de Jalisco informaron a El Clarinete Informan la lista de lesionados que volcaron en un autobús cuando regresaban de viajar a Tequila, Jalisco y sufrieron el accidente en la curva conocida como Chubasco.
El hecho se dio en la carretera libre Jalostotitlán- Valle de Guadalupe a la altura del kilómetro 75+900
Se atendieron 40 lesionados 5 graves y 35 de leves a consideración.
10 de los heridos fueron trasladados al hospital regional de Tepatitlán.
3 más al Beata Vicentita.
4 a la clínica del IMSS de Tepatitlán.
1 a la clínica del ISSSTE en Aguascalientes
1 a la clínica 1 del IMSS en Aguascalientes
1 al hospital Comunitario de San Juan de los Lagos.
Igualmente se informó que 20 pacientes se trasladaron por sus propios medios a Aguascalientes
1. JOSE ALFREDO LOPEZ CASTAÑEDA 22 AÑOS DOMICILIO: ANTONIO LEAL IDOMERO # 123 COLONIA: GUADALUPE PERALTA
2. ALEJANDRA MONTES MARTINES 16 AÑOS DOMICILIO: MARIA GTP SERNA DIAZ #321
3. JOSEPH ANDOINE JIMENEZ CHAVEZ 20 AÑOS DOMICILIO: BECERRO CARMECION # 311 COLONIA: BOSQUE SERENO
4. JOSE IGNACION RODARLE DOMINGUEZ 25 AÑOS DOMICILIO: RECIDENCIAL CONTADERO # 1002
5. JOSE ARMANDO DOMINGUEZ ACOSTA 21 AÑOS DOMICILIO: PINTORES MEXICANOS FRANCISCO COITI #113
6. MELANY LISBETH RUIZ HERNANDEZ 18 AÑOS DOMICILIO: CUMBRE DE ACUXINGO # 165
7. GRICELDA CECILIA ORTEGA HUERTA 24 AÑOS DOMICILIO: BENITO JUARREZ # 303 COLONIA: TEPETATES
8. NORMA ISELA VALENZUELA VARGAS 20 AÑOS DOMICILIO: ARTICULO 23 # 1102 COLONIA: SOBERANA
9. MARIA FERNANDA VALENZUELA VARGAS 17 AÑOS DOMICILIO: ARTICULO 23 # 1102 COLONIA: SOBERANA
10. CRISTINA LOPEZ 19 AÑOS DOMICILIO: EJERCITO TRIGAVOTE # 103
11. BERNARDO ARIEL SAN MARTIN NAVARRO 23 AÑOS DOMICILIO: FRELIUSS DE LEND # 153 FRACCIONAMIENTO: LOMAS DE SANTA ANITA
12. VERONICA MONSERRAT ACOSTA GAVAN
13. MARIA LORENA CABRERA ORTIZ 28 AÑOS DOMICILIO: MIRADOR DE LAS CULTURAS MAYA # 308 INT 48
14. DAVID LEONARDO BUSTOS SAVALA 20 AÑOS FRACCIONAMIENTO: SAN GALLETANO
15. MARIA MONTES MARTIN
16. MAYRA GUADALUPE ORTIZ SANDOVAL 26 AÑOS DOMICILIO: HUMBERTO DURAN SANCHEZ # 305
17. SANDRA NAYELI MONTOLLA CAMPOS 28 AÑOS DOMICILIO: VETULIA # 225
18. LUIS DANIEL ALVAREZ ACEVO 21 AÑOS DOMICILIO: CULTURA NASCA # 412
19. YURICSI GUIRROS 19 AÑOS DOMICILIO: AÑIL #111
20. ANDREA DOMINGUEZ ACOSTA 23 AÑOS DOMICILIO: EMISION DE SANTA LUCIA #160
21. CARLOS LABRADOR GARDUÑO 33 AÑOS DOMICILIO: SAN DAVID DE ROLDAN LARA # 160 COLONIA: EMISION DE SANTA LUCIA
22. NORMA GIL ESTRADA 41 AÑOS DOMICILIO: ANTONIA LOPEZ # 122
23. ALEXANDRA MUÑOZ GALLARDO 29 AÑOS DOMICILIO: MALAGA # 229 COLONIA: ESPAÑA
24. JIMENA CARDONA TOSCANA 21 AÑOS
25. BEATRIZ PATRICIA OLGUIN 40 AÑOS DOMICILIO: AV PENSASDORES MEXICANOS
26. FERNANDA CORONEL 20 AÑOS
27. KAREN ALEJANDRA LOPEZ JIMENEZ 28 AÑOS DOMICILIO: LOMA DEL MESQUITE # 107 COLONIA: LOMA DEL ORIENTE
28. CESAR ANTONIO SANDOVAL JAIME 20 AÑOS DOMICILIO: ALVARO OBREGON # 407 COLONIA: JESUS MARIA
29. LEIDY SUJEY OLIVA NUÑEZ 20 AÑOS
30. RAMON DE LEON IMAMORRA 23 AÑOS DOMICILIO: REPUBLICA DE GUATEMALA # 207 COLONIA: JARDINES DE SANTA ELENA
31. RICARDO JUAREZ DUARTE 30 AÑOS DOMICILIO: PENSADORES MEXICANOS # 336
32. MAURO CESAR SANCHEZ ACOSTA 23 AÑOS DOMICILIO: AV DEL GIGANTE # 1032 COLONIA: LUIS ORTEGA
33. LAURA ALEJANDRA DE LIRA 19 AÑOS DOMICILIO: PALOMA # 109 COLONIA: RUISEÑOR
34. DIEGO ERNESTO DIAZ GARCIA 20 AÑOS DOMICILIO: GUADALUPE POSADA # 559 COLONIA: GUADALUPE PERALTA
35. ELIZABETH ALEJANDRA SOLIS VENEGAS 18 AÑOS DOMICILIO: TACUBA # 104 COLONIA: SAN LUIS
36. JOSE DE JESUS DOMINGUEZ 58 AÑOS
37. JAQUELIN MONTES MARTINEZ
38. LOURDES GEORGINA BERNAL MARTINEZ
39. MARIA GUADALUPE VELOZ GARCIA
40. CHOFER DEL AUTOBUS: J. REFUGIO RIVERA CERVANTES 61 AÑOS
DOMICILIO: JAMAY # 133 COLONIA: SOLDEDAD AGUACALIENTES
PLACAS DEL AUTOBUS 33-RB-8H
Todos originarios de Aguascalientes.