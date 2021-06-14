Lista de pasajeros de Aguascalientes del camión que cayó a barranco en Jalostotitlán
México Rojo

Lista de pasajeros de Aguascalientes del camión que cayó a barranco en Jalostotitlán

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Jalostotitlán, Jal.- Autoridades de Jalisco informaron a El Clarinete Informan la lista de lesionados que volcaron en un autobús cuando regresaban de viajar a Tequila, Jalisco y sufrieron el accidente en la curva conocida como Chubasco.

El hecho se dio en la carretera libre Jalostotitlán- Valle de Guadalupe a la altura del kilómetro 75+900

Se atendieron 40 lesionados 5 graves y 35 de leves a consideración.

10 de los heridos fueron trasladados al hospital regional de Tepatitlán.

3 más al Beata Vicentita.

4 a la clínica del IMSS de Tepatitlán.

1 a la clínica del ISSSTE en Aguascalientes

1 a la clínica 1 del IMSS en Aguascalientes

1 al hospital Comunitario de San Juan de los Lagos.

Igualmente se informó que 20 pacientes se trasladaron por sus propios medios a Aguascalientes

1.         JOSE ALFREDO LOPEZ CASTAÑEDA      22 AÑOS   DOMICILIO: ANTONIO LEAL IDOMERO        # 123 COLONIA: GUADALUPE PERALTA        

2.         ALEJANDRA MONTES MARTINES         16 AÑOS   DOMICILIO: MARIA GTP SERNA DIAZ #321

3.         JOSEPH ANDOINE JIMENEZ CHAVEZ   20 AÑOS   DOMICILIO: BECERRO CARMECION # 311  COLONIA: BOSQUE SERENO

4.         JOSE IGNACION RODARLE DOMINGUEZ   25 AÑOS   DOMICILIO: RECIDENCIAL CONTADERO # 1002

5.         JOSE ARMANDO DOMINGUEZ ACOSTA   21 AÑOS DOMICILIO: PINTORES MEXICANOS FRANCISCO COITI #113

6.         MELANY LISBETH RUIZ HERNANDEZ     18 AÑOS     DOMICILIO: CUMBRE DE ACUXINGO        # 165

7.         GRICELDA CECILIA ORTEGA HUERTA     24 AÑOS    DOMICILIO: BENITO JUARREZ # 303 COLONIA: TEPETATES

8.         NORMA ISELA VALENZUELA VARGAS    20 AÑOS     DOMICILIO: ARTICULO 23 # 1102 COLONIA: SOBERANA

9.         MARIA FERNANDA VALENZUELA VARGAS    17 AÑOS   DOMICILIO: ARTICULO 23 # 1102 COLONIA: SOBERANA

10.      CRISTINA LOPEZ     19 AÑOS     DOMICILIO: EJERCITO TRIGAVOTE # 103 

11.      BERNARDO ARIEL SAN MARTIN NAVARRO    23 AÑOS   DOMICILIO: FRELIUSS DE LEND         # 153  FRACCIONAMIENTO: LOMAS DE SANTA ANITA

12.      VERONICA MONSERRAT ACOSTA GAVAN

13.      MARIA LORENA CABRERA ORTIZ     28 AÑOS    DOMICILIO: MIRADOR DE LAS CULTURAS MAYA # 308 INT 48

14.      DAVID LEONARDO BUSTOS SAVALA     20 AÑOS     FRACCIONAMIENTO: SAN GALLETANO

15.      MARIA MONTES MARTIN     

16.      MAYRA GUADALUPE ORTIZ SANDOVAL     26 AÑOS   DOMICILIO: HUMBERTO DURAN SANCHEZ # 305 

17.      SANDRA NAYELI MONTOLLA CAMPOS       28 AÑOS   DOMICILIO: VETULIA # 225

18.      LUIS DANIEL ALVAREZ ACEVO       21 AÑOS    DOMICILIO: CULTURA NASCA # 412

19.      YURICSI GUIRROS   19 AÑOS    DOMICILIO: AÑIL #111 

20.      ANDREA DOMINGUEZ ACOSTA     23 AÑOS    DOMICILIO: EMISION DE SANTA LUCIA #160

21.      CARLOS LABRADOR GARDUÑO     33 AÑOS    DOMICILIO: SAN DAVID DE ROLDAN LARA        # 160 COLONIA: EMISION DE SANTA LUCIA 

22.      NORMA GIL ESTRADA       41 AÑOS     DOMICILIO: ANTONIA LOPEZ # 122

23.      ALEXANDRA MUÑOZ GALLARDO     29 AÑOS    DOMICILIO: MALAGA # 229 COLONIA: ESPAÑA

24.      JIMENA CARDONA TOSCANA    21 AÑOS   

25.      BEATRIZ PATRICIA OLGUIN        40 AÑOS    DOMICILIO: AV PENSASDORES MEXICANOS

26.      FERNANDA CORONEL             20 AÑOS

27.      KAREN ALEJANDRA LOPEZ JIMENEZ      28 AÑOS    DOMICILIO: LOMA DEL MESQUITE # 107 COLONIA: LOMA DEL ORIENTE

28.      CESAR ANTONIO SANDOVAL JAIME    20 AÑOS     DOMICILIO: ALVARO OBREGON # 407 COLONIA: JESUS MARIA

29.      LEIDY SUJEY OLIVA NUÑEZ      20 AÑOS  

30.      RAMON DE LEON IMAMORRA    23 AÑOS       DOMICILIO: REPUBLICA DE GUATEMALA         # 207 COLONIA: JARDINES DE SANTA ELENA

31.      RICARDO JUAREZ DUARTE       30 AÑOS         DOMICILIO: PENSADORES MEXICANOS # 336

32.      MAURO CESAR SANCHEZ ACOSTA       23 AÑOS    DOMICILIO: AV DEL GIGANTE # 1032 COLONIA: LUIS ORTEGA

33.      LAURA ALEJANDRA DE LIRA      19 AÑOS         DOMICILIO: PALOMA # 109     COLONIA: RUISEÑOR

34.      DIEGO ERNESTO DIAZ GARCIA      20 AÑOS      DOMICILIO: GUADALUPE POSADA # 559 COLONIA: GUADALUPE PERALTA 

35.      ELIZABETH ALEJANDRA SOLIS VENEGAS      18 AÑOS    DOMICILIO: TACUBA # 104 COLONIA: SAN LUIS 

36.      JOSE DE JESUS DOMINGUEZ     58 AÑOS 

37.      JAQUELIN MONTES MARTINEZ

38.      LOURDES GEORGINA BERNAL MARTINEZ

39.      MARIA GUADALUPE VELOZ GARCIA

40.      CHOFER DEL AUTOBUS:  J. REFUGIO RIVERA CERVANTES      61 AÑOS

DOMICILIO: JAMAY # 133 COLONIA: SOLDEDAD   AGUACALIENTES

PLACAS DEL AUTOBUS    33-RB-8H

Todos originarios de Aguascalientes.