Limpia Ayuntamiento de Pabellón daños por lluvias en Las Ánimas

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- Tras las intensas lluvias del pasado lunes en el municipio de Pabellón de Arteaga, la comunidad de Las Ánimas resultó afectada por inundaciones que arrastraron tierra, basura y lodo hasta las viviendas ubicadas en las inmediaciones del arroyo, reconoció la alcaldesa Lucero Espinoza.

“Se está procediendo en hacer la limpieza, como debe de ser en todos lados, está volviendo a desazolvar todas las áreas porque con esta agua pues nos bajó mucha tierra, mucha basura y que es con lo que se está trabajando ahorita”, declaró la presidenta municipal en entrevista.

Indicó que ya se levantó un censo para determinar el tipo de apoyo que podrá brindarse a las familias afectadas, aunque aún se encuentran en etapa de valoración.

“Se levantó un censo que ahorita ya están haciendo el corte para buscar la manera cómo nos vamos a apoyar, a lo mejor con material o láminas, dependiendo de la casa o a lo mejor hasta camas, no sé, todas todavía estamos valorando la situación de cómo se va a poder trabajar”, detalló.

La alcaldesa señaló que entre 30 y 35 familias resultaron afectadas directamente, todas residentes de viviendas instaladas a escasa distancia del cauce del arroyo, lo que incrementó su vulnerabilidad.

“Fueron aproximadamente entre 30 y 35 personas que todas viven, o sea, son casas que están alrededor de las orillas del arroyo de ahí de Las Ánimas que fue donde se suscitó toda esta situación”, explicó.

Reconoció que esas casas no respetaron la distancia mínima al cauce del arroyo, pero afirmó que no se contemplan desalojos.

“Tienes que guardar una distancia del arroyo y no se guardaron en su momento. Entonces, yo les digo, pues es su casa, ¿no? Ya no se los va a quitar. No se van a ir, entonces nada más buscar las maneras de cómo se puede resguardar”, comentó.

Respecto al tiempo estimado para concluir las labores de limpieza, Espinoza dijo que la mayoría del desazolve ya está avanzado y que esperan concluir esta misma semana.