Limitan circulación de tráilers en peregrinación de la Romería de la Virgen

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- José Luis Rodríguez Montoya, director de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, informó que la participación en la peregrinación de transportistas se limitará a mil vehículos bajo un permiso expedido por la dependencia.

Los despejes de ruta iniciarán a partir de las 12:00 horas, desde Madero hasta Zaragoza, y la formación de los vehículos se realizará únicamente sobre esa ruta.

“En un inicio para temas de que se termine un poco más temprano, se limitó a 1000 la participación de los vehículos para la operación de transportistas, controlado por un permiso que expide la dirección, entonces todo lo operativo ya está preparado”

“Iniciaremos con despejes, yo pienso que a partir de las 12:00 del día empezaremos con despejes de ruta lo que es Madero hasta Zaragoza”, explicó.

El funcionario aclaró que no se permitirá que los tráilers se formen sobre calles como 28 de Agosto hacia Decreto o Heróico Colegio y que todos los cierres de ruta se realizarán únicamente en cruces de vialidades importantes para no interrumpir la circulación.

“Todos los vehículos que van a participar deben estar formados sobre la misma ruta, por tanto los cierres se prevean que sean a las 15 horas”, detalló Rodríguez Montoya.

La peregrinación tiene previsto su arribo a las 20:00 horas, para permitir que los tráilers concluyan el recorrido a tiempo.

Rodríguez Montoya indicó que solo se permitirá una vuelta a los vehículos y que cada participante deberá portar su permiso y tarjeta de circulación, que quedarán registrados en un folio. En caso de réplicas, habrá sanción para futuras participaciones.

El funcionario también detalló las restricciones para los operadores, incluyendo la moderación del uso del claxon, evitar arrojar dulces y no realizar arrancones durante el recorrido.