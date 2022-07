Limitado hasta 70% el número de comercio informal para Quincenario, anuncia Beltrán

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Ante el regreso del Quincenario de la Asunción, se mantendrá un control en torno al número de comercio informal que será autorizado a instalarse sobre Plaza de la Patria, garantizó Jaime Beltrán Martínez, secretario del Ayuntamiento.

“La intención es que no sea al cien por ciento de comercios. Yo creo que estará oscilando en un 60-70 por ciento, que es más o menos el porcentaje que se colocó en la última romería y que permite más el flujo continuo de la gente que acude”, puntualizó.

Anualmente el obispado local organiza una festividad a la Virgen de la Asunción durante la primera quincena de cada agosto, que incluye una verbena de puestos informales en el primer cuadro de la ciudad. Aunque por la pandemia se canceló en 2020 y se vio limitada en el año pasado.

Beltrán Martínez abundó que ya se mantuvo la comunicación con autoridades del obispado, en la que participaron titulares de otras dependencias municipales que estarán involucradas y donde el alto clero les pidió revisar el perfil comercial de los puestos que se instalen.

“Hemos tenido un par de reuniones con las autoridades religiosas, aún no checamos cuál será el porcentaje final de comerciantes. Lo que sí nos han pedido es que revisemos los puestos que se coloquen y no se pierda el sentido de la fiesta patronal, evitando productos que no vayan con la celebración”, reiteró.

Apenas el viernes último, la diócesis católica a través de redes sociales presentó su calendario de actividades para el quincenario de la Asunción.