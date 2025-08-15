Limitada oferta de vivienda social en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Reconocen desarrolladores que en estos momentos es limitada la oferta de vivienda del tipo social.

El presidente de la Cámara Nacional de los Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), Evaristo Pedroza, indicó que la limitación se debe a los costos, edificación y mercado.

Mencionó que hay una cobertura a la formalidad que atiende el Infonavit o Fovissste, pero se desatiende al mercado que no tiene estos beneficios de acceder a viviendas por estar en la informalidad.

Refirió en charla informativa que a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), se está colaborando con los programas que el gobierno federal está anunciando, por lo que se espera que a partir del próximo año va a haber oferta importante para este sector que no puede acceder a una vivienda.

Habló de convenios con el gobierno del estado a través de un pacto por la vivienda en donde se comprometen a hacer vivienda que no rebase los 650 mil pesos mediante esquemas de fideicomiso.