Limitada la producción de cempasúchil en Aguascalientes: Sedrae

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aún es acotada la producción de flor de cempasúchil en Aguascalientes, reconoció Isidoro Armendáriz García, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), tomando en cuenta la temporada de festividades por el Día de Muertos.

“Realmente es una zona limitada todavía, se está trabajando el tema en la reconversión de cultivos. En nuestras tradiciones, es la flor de los veinte pétalos que se coloca justamente en los altares de muertos y llamen las almas de nuestros difuntos”, comentó en entrevista.

En ese sentido, Armendáriz García precisó que el municipio conurbano de Jesús María es donde se genera una mayor producción de cempasúchil, pero que se continuará apoyando a los productores locales.

“Prácticamente en Jesús María es donde tenemos la producción más importante, no son más de veinte hectáreas por el momento; pero la idea es que vaya proliferando este cultivo en Aguascalientes”, resaltó el titular de Sedrae.