Líder limonero, contaba con tres escoltas y un vehículo blindado’

Redacción

Michoacán.-Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores el Valle de Apatzingán, en Michoacán, tenía a su disposición tres escoltas para resguardarlo y un vehículo blindado; sin embargo, ingresó solo al Tianguis Limonero en ese municipio, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México,

El organismo, tras lamentar la muerte del empresario limonero asesinado el lunes, ofreció detalles de las condiciones en las que viajó Bravo, el día de los hechos, antes de su asesinato, con datos aportados por la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.Play Video

“El día de los hechos Bernardo Bravo estuvo acompañado de un escolta durante el trayecto entre Morelia y Apatzingán, quien lo resguardó hasta su ingreso al interior del Tianguis Limonero, lugar donde dejó de contar con personal para su protección.

“La Secretaría de Seguridad del Estado informó que Bernardo Bravo tenía a su disposición tres elementos de seguridad para resguardarlo. Además, se le asignó un vehículo blindado”, se indicó en una tarjeta informativa.

La SSPC y el Gabinete de Seguridad ratificaron su compromiso para esclarecer los hechos y detener a los responsables.

Este martes, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó la detención de Rigoberto López Mendoza, alias “El Plátano”, por su presunta participación el asesinato de Bravo.

Al indiciado se le señaló como jefe operativo de “Los Blancos de Troya”, grupo aliado a “Los Viagras” y al “Cártel Jalisco Nueva Generación”, en la región, responsable del cobro de cuotas de extorsión a los citricultores de Apatzingán.

Refuerzan seguridad en Apatzingán

Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, informó que tras el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Apatzingán, se reforzó la seguridad en el municipio.

Destalló que se mantiene, de manera permanente, la vigilancia en esta localidad de, tanto para la población en general, como para las y los productores limoneros.

Lamentó la muerte del líder limonero y pidió respeto para la familia; además, mencionó que en cuanto se lo soliciten, se reunirá con los citricultores del Valle de Apatzingán.

“Lamentamos el hecho en que pierde la vida Bernardo Bravo. Hay que ser muy respetuosos de Bernardo y su familia. En cuanto los limoneros lo soliciten, nos vamos a reunir”, recalcó.

Con información de Excélsior