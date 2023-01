Líder de la bancada de Morena dice que no se tituló porque “eso era un fraude”

Redacción

Ciudad de México.-Ojalá me esté viendo Paulo Freire, dijo a pesar de que Freire murió el 2 de mayo de 1997

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se negó a opinar sobre el plagio de la ministra Yasmín Esquivel; “por convicción”, dijo, decidió no titularse.

“No puedo emitir una opinión porque jurídicamente hay leyes que son injustas”, respondió a la pregunta de un reportero sobre el plagio de la ministra Esquivel. Aseguró que “tomé una decisión, por consistencia y congruencia, que no la recomiendo, pero decidí no titularme, porque consideraba que era un fraude, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, en ese momento porque era de acuerdo a lo que ya había estudiado”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien en sus datos curriculares dice tener una licenciatura en Administración de Empresas, recordó que “estudiaba en escuela privada, y me lo cuestioné, y mis lecturas de la preparatoria de (Mijail) Bakunin y demás autores, me dijeron que tenía que ser congruente”.

“Me iba a titular, iba a hacer un examen, cuando me habían cambiado cinco veces los programas y aparecían materias que nunca había estudiado porque se modificaban los programas, y todo lo que yo había visto en Sociología, en Derecho, en Estadística, no estaban contemplados”, dijo según una publicación de Latinus.

Mencionó que cuando acudía a clubes anarquistas “terminaba mis estudios formales y preparaba mi proyecto de tesis sobre ‘Diseño de objetivos de aprendizaje’, estudiaba Administración, y empecé a trabajar muy joven”.

“Aprendí con grandes pedagogos, como Paulo Freire, que el proceso de enseñanza en el país era vertical, que la reforma educativa de 1976 provocó una educación bancaria, que apegarnos a la escuela norteamericana preparando cuadros para ocupar puestos directivos y de elección popular en la conducción del país, había provocado la renuncia a cuestionarnos y aprender la realidad”, apuntó. Nota relacionada: Armenta Mier difunde datos sobre salud… con información errónea

Mier Velazco, uno de los aspirantes a gobernar Puebla, se preguntó qué le dio el aprendizaje que adquirió años después, para responderse: “esto que estamos viviendo, una simulación, el disimulo, entrega de títulos de doctorado, postgrado, que no corresponden a la realidad de las habilidades, las destrezas, aquí tuvimos como funcionarios a doctores con postgrado y postdoctorado que llevaron al cadalso a nuestro país en todos los sentidos”.

El coordinador de Morena dijo que cree “en la educación popular porque creo en Freire, y ojalá me esté viendo, porque lo vi hace como diez años y de él aprendí mucho, aunque él sí se tituló y me dio muchos talleres”. Paulo Freire, el pedagogo y filósofo brasileño al que se refirió el diputado local, nació en 1921 y murió el 2 de mayo de 1997. Hace 25 años.

“¿Qué vale más? ¿Qué dio la capacidad de reflexionar en el autodidactismo a gente célebre como Carlos Monsiváis, José Revueltas, René Valdiosera. Esas son mis convicciones, soy autodidacta y puedo discutir cualquier tema porque me he formado en el autodidactismo”, dijo finalmente.