Licencia de Figueroa para ocupar el cargo de fiscal de Aguascalientes en regla: Rojas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La licencia que el fiscal Jesús Figueroa Ortega solicitó para separarse del Poder Judicial y ocupar esa posición se mantiene en regla, apuntó Juan Rojas García, actual presidente del Supremo Tribunal., en torno a las dudas que persisten acerca de este permiso.

“La licencia está vigente del señor fiscal, no hay ningún problema en esa situación. Yo desconozco si hay un planteamiento al respecto, pero él continúa cumpliendo su función. Está avalado por la licencia del Consejo de la Judicatura”, resaltó en entrevista.

– ¿Cuándo concluye?

– No recuerdo, pero normalmente va emparejado ese tipo de licencias a la duración del cargo que tienen los propios servidores públicos.

Integrante del Poder Judicial, Figueroa Ortega solicitó una licencia a comienzos de 2018 para tomar protesta al frente de la Fiscalía por un periodo de seis años. No obstante, poco después trascendió que el Consejo de la Judicatura se encontraba revisando el contenido de esa licencia.

Rojas García comentó que ese tipo de documentos se encuentran en observación constante, aunque insistió que de momento no existe mayor problemática en general. “Siempre está sujeto a las cuestiones que se van planteando, pero hasta el momento no ha habido nada. Ya una posición de algún consejero, no tengo noticia de ello”, adicionó.