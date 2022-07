Libro de 1907 revela si las quesadillas van con o sin queso

Redacción

Un recetario llamado La Cocinera Poblana está dedicado exclusivamente a la gastronomía mexicana y contiene más de 3 mil recetas, entre ellas, la de las quesadillas.

Al día de hoy, La Cocinera Poblana es uno de los libros más representativos de la gastronomía mexicana, pues su enfoque en la cocina de Puebla es uno de los registros más completos e importantes que se tiene de uno de los estados con más riqueza culinaria en México; cuyo repertorio de recetas es considerado el origen de lo “típico poblano”.

Juan Francisco Matos, un Tik Toker dedicado a la evaluación y comercialización de arte/antigüedades, no pudo echarle un vistazo a este libro y grabó un video donde se ve que una de las grandes ediciones del libro está en la receta 1,483, referente a la preparación de quesadillas.

La receta dice lo siguiente:

“Tan comunes son las quesadillas, que no hay esquina donde no puedan comprarse; lo que evita hacerlas en familia. Sin embargo, hablaremos de ellas teniendo presente que no en todas partes pueden adquirirse cuando se desee.

Se hacen con masa de tortilla y se rellenan, generalmente, con chicharrón molido, chile pasilla tostado, un poco de epazote y sal. Ya puesto el relleno en la mitad de ellas, se dobla por encima de la otra mitad y se pegan las orillas, hecho lo cual se fríen en manteca. Es preciso comerlas calientes para que no se pongan duras.

Las quesadillas se rellenan de distintas cosas como sesos, flores de calabacitas bien picadas, chorizones desmenuzados, rajas de chile, etc. Un bocado muy sabroso a la hora de comer”

En la siguiente receta se menciona que las quesadillas pueden rellenarse de muchísimas cosas que incluso se consideró innecesario mencionar en el libro, pero que por lo general se rellenan de queso fresco o añejo; por lo que las quesadillas, en una de sus recetas más antiguas ¡Sí llevan queso!

Sin embargo, la realidad es que con queso o sin él, las quesadillas son uno de los platillos más deliciosos de México y su relleno puede ser tan variado que las mejores quesadillas están rellenas de lo que más te gusta.

Con información de México Desconocido