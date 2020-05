Libres, las cuentas del Cruz Azul; podrá seguir pagando la nómina

Redacción

Ciudad de México.-Sueldos de trabajadores de Cooperativa Cruz Azul están a salvo.

La Unidad Financiera (UIF) confirmó que fueron bloqueadas las cuentas personales de tres directivos de la Cooperativa Cruz Azul, mientras las relacionadas al funcionamiento de la empresa y del club deportivo están libres.

La instancia dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se encarga de prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, señaló que efectivamente fueron congelados los recursos financieros de Guillermo Héctor Billy Álvarez Cuevas, presidente en la organización, así como los de su hermano José Alfredo y su cuñado Víctor Manuel Garcés Rojo.

Movimientos inusuales

En un breve posicionamiento, la UIF detalló que dicha acción se tomó tras detectar movimientos inusuales en el sistema financiero.

Sin embargo, las cuentas bancarias para el funcionamiento y operación de la Cooperativa, así como del equipo de futbol Cruz Azul están libres para salvaguardar los derechos laborales y salariales de los trabajadores de las diversas empresas.

Fuentes hacendarias dijeron que la investigación involucra el movimiento de mil 200 millones de pesos que habrían sido desviados desde México a Estados Unidos y España entre julio de 2013 y marzo de este año.

Tanto Billy Álvarez como Garcés Rojo han sido señalados por diversos cooperativistas de cometer fraudes en contra de la empresa productora y comercializadora de cemento hidráulico que posee cuatro plantas en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes y Puebla.

A su vez, Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa Cruz Azul, sostuvo que la investigación de la UIF es un tema relativamente añejo relacionado a imputaciones falsas interpuestas por José Antonio Marín y Víctor Velázquez, socios suspendidos hoy de la organización, quienes también están bajo proceso.

Afirmó que jamás ha salido un solo centavo de la organización que no corresponda al desarrollo del patrimonio de la cooperativa misma. Negó que exista una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez, aunque reconoció que se interpuso un amparo como medida de precaución, luego de que el año pasado un grupo de cooperativistas tomaron las instalaciones del corporativo.

Aseguró que la investigación no tendría que afectar a la economía del equipo de futbol, así como a los futuros fichajes que podrían realizar para el torneo Apertura 2020 de la Liga Mx. El plantel tiene estabilidad financiera, nuestros jugadores y colaboradores en el club deportivo pueden estar tranquilos.

Liga Mx, dispuesta a colaborar

Después de que se dio a conocer el congelamiento de cuentas, la Liga Mx emitió un comunicado en el que señaló que no ha recibido notificación alguna sobre las investigaciones que la UIF realiza en contra de Billy Álvarez, al tiempo que reiteró su plena disposición para colaborar con distintas autoridades, preservando el respeto a la legalidad.

Para la presidencia de la Liga Mx, y acorde con el marco legal de nuestro país, los ciudadanos cuentan con la presunción de inocencia como una condición fundamental, indicó.

De acuerdo con el estatuto social de la Federación Mexicana de Futbol, en caso de que el dueño y/o los directivos de un club incurran en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del comité ejecutivo podrían ser desafiliados.

En tanto, Robert Dante Siboldi, estratega del equipo celeste, dio a conocer que todas las pruebas realizadas de Covid-19 a los integrantes del plantel resultaron negativas. No me sorprende, sabemos lo que están haciendo en su casa, en los entrenamientos personales, no esperaba menos, sabemos que se han cuidado, dijo en videconferencia.

Informó que la escuadra pretende retornar a los entrenamientos el 15 de junio para comenzar el siguiente torneo a finales de julio, siempre y cuando las autoridades sanitarias aprueben la reactivación de actos deportivos masivos.

Habrá una reunión el miércoles por parte de la Federación, donde se dará a conocer de manera oficial todo (con respecto al inicio del torneo), veremos si seguimos con el plan o reajustaremos las fechas según nos digan las autoridades.

Con información de La Jornada