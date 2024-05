Libres comercios de ofrecer descuentos o productos gratis a cambio de votar 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco), no obligará a establecimientos a ofrecer descuentos o productos gratis a cambio de votar.

El presidente del organismo empresarial, Miguel Ángel Breceda Solís, indicó que cada establecimiento será libre de tener promociones o incentivos como se ha hecho en otras votaciones.

-¿Y estas promociones de que te regalan un café al mostrar el dedo de que ya votaste o descuentos?

-Va a haber en muchos lugares para que aprovechen.

Breceda Solís dejó en claro que lo que promueven como organismo empresarial es el voto, sin hacer promoción hacia algún partido, coalición o candidato, para que no se malinterprete.

“Que quede claro, nosotros no vamos a condicionar descuentos o productos gratis por votar por tal o cual candidato, solo estaremos invitando a votar y la decisión estará en manos de los ciudadanos”.