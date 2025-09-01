Libre Aguascalientes de casos de rabia

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La entidad se mantiene libre de casos de rabia, aseguró el titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) Rubén Galaviz Tristán.

Tras los eventos acontecidos en Zacatecas y Colima, el galeno mencionó que esto pone en alerta a todas las entidades vecinas.

Ante medios informativos recomendó a la población evitar llevar fauna silvestre a casa.

“Cuando vallan a la Sierra Fría o lugares de montaña luego nos da por agarrar ardillas u otro tipo de animales para llevarlas a casa como animales silvestres con el riesgo de la rabia entonces lo recomendable es no llevarlos”

Galaviz Tristán expuso que se está dando una tendencia a buscar animales silvestres para tenerlos como mascotas en casa, lo cual puede traer riesgos.

Habló de campañas permanentes de vacunación hacia las mascotas domésticas para evitar que se den casos de rabia en humanos.