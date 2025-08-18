Liberan tras conceder amparo a #LordPadel y su socio

Redacción

Tlalnepantla, Mex. El empresario Alejandro “N” y su socio Othón “N” abandonaron el Penal de Barrientos al ser puestos en libertad, alrededor de las 15 horas de este lunes, al contar con un amparo federal para no ser detenidos por la agresión a un civil durante un torneo de Pádel, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, registrada el 19 de julio de este año .

En audiencia inicial la cual comenzó a las diez de la mañana de este lunes, la Juez de Control Paulina Piña, dio a conocer la existencia de una suspensión de detención dictada por el Juzgado de Distrito 14 con sede en Naucalpan, en beneficio de Alejandro N y de Othón.

En apego a la orden del Juzgado federal, la Juzgadora ordenó la “inmediata libertad” de los dos detenidos, y determinó un receso de la audiencia en espera de que Alejandro y Othón abandonaran la sala del juzgado, regresar al reclusorio y salir oficialmente del centro penitenciario .

“Corrale don Alejandro”, se escuchó una voz cuando el empresario y su socio salieron por la Aduana del Penal de Barrientos, corrieron para no ser alcanzados por representantes de medios de comunicación, cruzaron la calle para de inmediato ingresar al edificio de juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM).

La Juez del caso planteó que el hecho de estar en libertad, mientras el Juzgado federal resuelve el amparo, ambos señalados podían estar presentes en la audiencia inicial para escuchar -como público-, la lectura de la formulación de imputación del Ministerio Público, que se hizo en contra de Karla N y German N.

El 14 de agosto reciente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó la orden de aprehensión en contra del empresario Alejandro “N” su esposa, su hijo Germán “N”, su esposa Karla “N” y su socio Othón N, detenidos en Cancún, Quintana Roo, al ser investigados por el delito de homicidio en grado de tentativa.

En las primeras horas del domingo reciente, agentes de la Fiscalía mexiquense ingresaron a los cuatro detenidos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

Los cuatro son investigados por la golpiza que sufrió Israel N, el pasado 19 de julio en un club de pádel, durante un torneo en una canchas de Pádel, en Atizapán de Zaragoza.

Este lunes, apenas comenzaba la audiencia inicial, cuando la Juez dio a conocer que había un suspensión de detención emitida por el juzgado federal, recurso que no ampara a la señora Karla ni a Germán, hijo del empresario.

La audiencia inicial se reanudó después de las 15:00 horas, en la cuál la Juzgadora habrá de calificar la legal detención de Karla y Germán, determinar medidas cautelares para ambos, si fuera el caso, y determinar su probable vinculación a proceso o liberación.

Cabe destacar, que el Ministerio Público alegó que el amparo Federal no debería surtir efecto debido a que no tenían conocimiento del mismo, que además fue dirigido a la Fiscalía de Justicia de Tlalnepantla y no a ellos que pertenecen a otra área de la FGJEM, que además estaba sobresido porque fue emitido el 11 de agosto con 5 días para pago de una garantía por 20 mil pesos, que no hizo la defensa de los acuerdos.

‘”Es una flagrante violación a una disposición de un Juez Federal”, argumentaron abogados de los detenidos al insistir que hubo notificación a la Fiscalía, que existe documento certificado del pago de la garantía de 20 mil pesos y pidió hacer constar que sus clientes fueron detenidas y presentados en la audiencia inicial

Apenas iniciaba la audiencia cuando los abogados del los detenidos, solicitó que la sesión se realizara en privado, sin la presencia de los medios de comunicación, debido a que en redes sociales se hacía daño a la reputación de los cuatro detenidos; por lo que los informadores fueron invitados a abandonar la sala.