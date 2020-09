Ley Seca disminuyó la comisión de delitos y violencia en 50%

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura el secretario General de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat que la pasada Ley Seca contribuyó a disminuir la comisión de delitos y la violencia en el estado en un 50%.

Si bien en el aspecto de los contagios por coronavirus aún no se pueden medir los efectos, sino hasta dentro de 14 días, al menos en el aspecto de seguridad, presumió de una baja sensible en delitos y accidentes al restringirse el consumo de alcohol.

“Comentarles que no tuvimos muchos lesionados, las áreas de urgencias de los hospitales que reciben accidentados o personas con diferentes enfermedades no se nos saturaron”.

Aseveró que situaciones como la violencia familiar o de situaciones de agresión también disminuyeron, donde el consumo de alcohol de manera desmedida está demostrado que influye en muchas áreas que afectan a la seguridad pública.

El funcionario estatal, refirió que no está descartando volver a que en algún momento se pueda repetir la medida de aplicación de Ley Seca, sin embargo será en base a los resultados finales que se arroje de la pasada experiencia, consultado con los expertos y donde el gobernador tomará la decisión técnicamente más atinada.