Ley Provida no está en la agenda del PRI: Armendáriz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No ha fijado la bancada del PRI su voto para la Ley Provida que protege la vida desde la fecundación y que sería votada en el periodo extraordinario del Poder Legislativo del viernes 12, indicó Lucía Armendáriz Silva, integrante de la bancada tricolor, quien consideró que el tema no es prioridad.

“Realmente es un tema que no va en la agenda del PRI. El partido no lo tiene entre sus temas a legislar, sin embargo, habrá que analizarlo partiendo que dentro de nuestro programa de acción, no son los temas que nosotros legislamos”, comentó en entrevista.

– ¿No sería mejor analizar el tema en un periodo ordinario?

– Desde mi punto de vista, habría que darle prioridad a las iniciativas que vienen en cartera de otros temas. Recordar que el tema ya fue votado y rechazado.

Integrante de la actual diputación permanente, Armendáriz García confirmó que la sesión con carácter de extraordinaria estaría celebrándose el próximo viernes; de entrada para votar las cuentas públicas del estado.

Esta sería la segunda vez que el pleno del Congreso de Aguascalientes vota una ley que protege la vida desde la concepción. Impulsado por el PAN, el documento fue sufragado en diciembre de 2018, pero no reunió los votos necesarios al tratarse de una reforma constitucional.