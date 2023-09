Ley Provida del PAN: crónica de un fracaso anunciado

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Herencia de una de las legislaturas más controvertidas en la historia local, la denominada Ley Próvida fue impulsada por agrupaciones ultraconservadoras, fue defendida por el Partido Acción Nacional y terminaría siendo descartada por la Suprema Corte de Justicia.

La reglamentación tuvo una efímera existencia, pues luego de haber sido avalada en febrero de 2021 con apenas los votos mínimos en el Congreso del Estado, generando un amparo de agrupaciones feministas quienes finalmente triunfaron en tribunales el pasado miércoles 30.

En el camino también quedaron acusaciones y declaraciones de legisladores que se ganaron el escarnio de los medios nacionales.

Primer round

Luego que el PAN recuperó la gubernatura en 2016, tras un sexenio de administración priista, varias agrupaciones conservadoras empezaron a generar presiones en torno a su agenda política y en varios casos, lo consiguieron.

De esta manera, el Opus Dei logró la promesa de crear la Secretaría de la Familia, actualmente en funciones, mientras en 2018 el gobierno del panista Martín Orozco brindó innumerables facilidades al Torneo de la Amistad, organizado por Legionarios de Cristo, la polémica organización fundada por Marcial Maciel, sacerdote acusado de pederastia.

Sin embargo, la principal atención de las agrupaciones conservadoras fue eliminar cualquier puerta de legislación en torno a la interrupción legal del embarazo.

El primer intento ocurrió el 27 de diciembre de 2018, en el Congreso del Estado, a través de una iniciativa de la diputada panista Paloma Amézquita Carreón, presentó una iniciativa de “blindaje a la vida desde la fecundación”. Aunque el blanquiazul era primera fuerza, requería de 18 votos de 27, al tratarse de una reforma constitucional.

La sesión en palacio legislativo se tensó tanto en las gradas, debido a la asistencia de agrupaciones a favor y en contra del tema que abarrotaron el salón. Así como en la tribuna: Amézquita Carreón, en funciones de presidenta de la mesa directiva, acudió con un pañuelo azul, símbolo del Frente de la Familia. En tanto el diputado de Morena Heder Guzmán, contrario a la propuesta, le reclamó al legislador verde Sergio Augusto López, a favor de la iniciativa, de “tener más pantalones”.

La votación se registró de manera cerrada, sin que se pudiera conocer públicamente el sentir de los legisladores, pero al final no se concretaron los 18 votos y la iniciativa fue rechazada.

Sin embargo, vendrían nuevos intentos.

“¿Este dedo de quién es?”

En plena pandemia sanitaria, la agrupación ultraconservadora Frente de la Familia presentó ante el Instituto Estatal Electoral una iniciativa ciudadana con el mismo objetivo: blindaje a la vida desde la concepción. Curiosamente el IEE aceptó la propuesta, pero desechó otra relacionada con la concesión del servicio de agua.

De esta forma, la petición fue retomada en el Congreso del Estado que ahora, bajo el argumento de la contingencia, tendría la sesión a puerta cerrada, sin presiones de uno u otro bando y solo podría seguirse mediante servicios de internet.

El 12 de febrero de 2021, durante una sesión extraordinaria, la Ley Provida se analizó con voto abierto de los 27 legisladores y en esta ocasión sí se alcanzaron los 18 sufragios requeridos. Sufragaron a favor los diputados del PAN Guillermo Alaniz, Paloma Amézquita, Gustavo Báez, Guadalupe de Lira, Karina Eudave, Mónica Jiménez, Salvador Pérez, Gladys Ramírez, Luis Enrique García, José Manuel Velasco, Patricia García, Mónica Becerra; sumándose Sergio Augusto López y Karina Eudave del Partido Verde, Irma Guillén del PES, Mario Valdez del Panal y hasta la priista Margarita Gallegos.

En contra votaron Heder Guzmán, Cuitláhuac Cardona, Natzielly Rodríguez, Ericka Palomino, todos de la fracción de Morena; además de los priistas Lucía Armendáriz, Elsa Amabel Landín y Juan Manuel Gómez; junto con el perredista Jorge Saucedo. Por su parte, el guinda José Manuel González Mota se abstuvo.

Los reflectores para variar se los llevó Sergio Augusto López, quien subió a la tribuna para defender la iniciativa, alegando una presunta moraleja alusiva a la vida en la cual mostró el dedo medio de su mano derecha y exclamó: “¿Este dedo que está aquí de quién es? Es tuyo. Y si te lo meto hasta dentro en esa parte que empieza con C y termina con O y no es el codo, ¿de quién sigue siendo el dedo? Lo mismo pasa con el niño, el bebé no es de la mujer, es una vida”.

Al día siguiente, en medio de celebraciones con agrupaciones Provida, los legisladores del PAN se deslindaron públicamente de los cometarios del legislador del Verde.

“La decisión ya está tomada”

Aprobar la Ley Próvida solamente fue uno de los muchos escándalos de la legislatura local entre los años 2018 a 2021. También quedó bajo el ojo del huracán por impulsar el Pin Parental, promovido en España por la agrupación de extrema derecha Vox, además de cientos de iniciativas que se quedaron en la congeladora y hasta ordenar el despido de trabajadores de base con más de diez años en el Congreso.

Ya con el aval legislativo, diversos colectivos feministas locales respondieron. No solamente cuestionando el fallo, sino que algunas anunciaron como las agrupaciones Cultivado Género y Morras Help anunciaron que presentarían un amparo ante la Suprema Corte de Justicia.

A la semana de haberse avalado el documento, el diputado del PAN José Manuel Velasco Serna, entonces presidente de la diputación permanente, minimizó las quejas y dijo que la decisión ya estaba tomada por el Congreso.

“Es una iniciativa que la trabajamos mucho tiempo, yo estoy tranquilo en la recta final de mi legislatura pues creo que le he respondido a esa gente que confío en mí”, declaró.

– ¿Qué tan probable es que se eche abajo?

– No podría tener la respuesta, pero la esperaremos. La decisión ya está tomada y pues, lo que venga.

Duración final

Poco más de un año después llegó el primer revés para la Ley Provida. En octubre de 2022, unos días después de la toma de protesta de la panista Teresa Jiménez como primera gobernadora del estado, la Suprema Corte consideró invalido el documento.

La propia gobernadora se refirió al hecho el 10 de octubre, durante una conferencia en el Teatro Morelos, donde se dijo respetuosa ante el fallo de la Suprema Corte. “Como gobernadora constitucional y constitucionalista, siempre me voy a apegar a la ley y lo que se determine en el Congreso del Estado, en el Senado y en la Suprema Corte de Justicia, tenemos que acatarlo todos los gobernadores”, afirmó.

Pero el fallo definitivo se anunció el 30 de agosto último, luego de varias sesiones en que el amparo se había puesto sobre la mesa, sin embargo a última hora era pospuesto por los mismos jueces.

Ese miércoles, con cuatro votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte mandató que era inconstitucional ejercer acciones penales en contra de una mujer por interrupción de su embarazo y ofreciendo vía libre a una determinación personal.

Al final, la Ley Próvida sólo tuvo una duración de dos años y medio.