Ley de ‘tolerancia cero’ proponen sobrevivientes de abusos sexuales por el clero

Redacción

Vaticano.- Este lunes sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por el clero presentaron una propuesta de nueva ley eclesiástica que pide la expulsión permanente de los sacerdotes abusadores y de los superiores que los encubrieron.

Ello al tiempo que intensificaron su indignación por la elección del papa Francisco para dirigir la oficina vaticana que investiga los delitos sexuales.

Fue el grupo de defensa mundial End Clergy Abuse quien dio a conocer el proyecto de ley en una conferencia de prensa tras días de protestas alrededor del Vaticano, y antes de presentar sus quejas a la ONU en Ginebra.

Dijeron además que pretenden llamar la atención sobre el escándalo en curso en la Iglesia católica y el fracaso de Francisco y de la jerarquía a la hora de cumplir años de promesas de “tolerancia cero” hacia los abusos sexuales.

Puntualmente, los sobrevivientes han expresado su asombro por el nombramiento por parte de Francisco de un viejo amigo y teólogo, el cardenal Víctor Fernández, para ocupar el cargo de prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, dado el historial de Fernández en la gestión de casos como obispo en su Argentina natal.

Resaltando que cuando Fernández era obispo de La Plata, Argentina, se negó a destituir rápidamente a uno de sus sacerdotes, Eduardo Lorenzo, acusado en repetidas ocasiones de abusar de adolescentes; y subrayando que 10 años después de que una víctima lo denunció por primera vez, y horas después de conocer que un juez argentino había ordenado su detención, Lorenzo fue hallado muerto en 2019 en lo que se consideró un suicidio; y que Fernández había estado al lado de Lorenzo y ofició su funeral.

Señalando además que la oficina del Vaticano que ahora dirige Fernández ha procesado casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en todo el mundo desde 2001, imponiendo castigos eclesiásticos que nunca son más severos que la expulsión del sacerdocio o la “reducción” a la condición de laico.

Tras los duros años del difunto Papa Benedicto XVI, que expulsó a casi 850 sacerdotes en una década, en los últimos años la oficina parece haber adoptado un enfoque más indulgente a medida que se sucedían los casos en todo el mundo.

El propio Francisco tuvo una gran curva de aprendizaje sobre los abusos: llegó al Vaticano en 2013 afirmando que nunca había manejado un caso y luego estropeó un gran escándalo en Chile en 2018 . Dio un giro radical , prometió “tolerancia cero” ante los abusos y aprobó una nueva ley eclesiástica que responsabiliza a los obispos cuando encubren casos.

Pero recientemente, el impulso parece haber disminuido, la transparencia sigue siendo difícil de alcanzar y las víctimas han percibido un retroceso, quizás ninguno más que el nombramiento de Fernández por parte de Francisco para encabezar la oficina de abuso sexual del Vaticano.

Peter Isely, miembro fundador de End Clergy Abuse (ECA) ahora y de su organización asociada en EE. UU., SNAP, dijo: “Esta semana fácilmente retrocedimos 10 años en este tema”; mientras que una de las víctimas de Lorenzo, Diego Pérez, estuvo en Roma esta semana y dijo que no podía creer que Fernández estuviera ahora a cargo de la oficina que procesa casos de abuso a nivel mundial; y comentó a los periodistas: ”Seguramente no debería estar en esta posición”.

Fernández reconoció en una entrevista con The Associated Press a principios de este año que cometió errores en el caso de Lorenzo , diciendo que debería haberlo destituido del ministerio antes y haber tratado mejor a sus víctimas. Culpó a su propia inexperiencia y a lo que dijo que eran procedimientos poco claros de la iglesia.

El recurso en línea BishopAccountability.org ha documentado otros dos casos que, según dijo, mostraban que Fernández apoyaba a sus sacerdotes en lugar de a sus presuntas víctimas.

Francisco nombró cardenal a Fernández el sábado, después de decirle en su carta de nombramiento que no tendría que manejar personalmente los casos de abuso en su nuevo trabajo en el Vaticano. Francisco dijo que la pequeña sección de disciplina de la oficina, encabezada por un sacerdote irlandés, se encargaría del expediente, a pesar de que la magnitud del problema hace tiempo que exige un liderazgo autoritario y de alto rango en una jerarquía que aún se resiste a eliminar a los abusadores.

La nueva ley eclesiástica propuesta que ECA dio a conocer el lunes exige que cualquier sacerdote que cometa un delito sexual contra un menor o un “adulto vulnerable” sea despedido del estado clerical. Cualquier obispo o superior religioso que no denuncie los delitos sexuales a las autoridades también sería destituido.

Janet Aguti, miembro de ECA de Uganda, dijo que el encubrimiento de los casos de abuso del clero en África es incluso peor que en otros lugares debido al estigma de los delitos sexuales y el estatus exaltado que tienen los sacerdotes en las comunidades africanas. Eso hace que sea difícil para las víctimas denunciar, y mucho menos encontrar justicia por parte de las autoridades estatales o eclesiásticas, que normalmente responden trasladando a los abusadores a nuevas diócesis, dijo.

“Ellos (los sacerdotes) nos han ayudado a construir escuelas, nos han ayudado a construir hospitales. Y no quieres ser el primero en salir y señalarlos con el dedo porque entonces la comunidad se volverá en tu contra”, dijo.

Los organizadores dijeron que han intentado de varias maneras poner el texto de la ley de “tolerancia cero” propuesta en manos de Francisco, incluso a través de un cardenal de alto perfil que ayudó a dirigir la gran reunión de obispos del Vaticano este mes, el cardenal Jean-Claude Hollerich.

Hollerich dijo a los organizadores que le daría a Francisco una copia en diciembre.

*Con información de The Associated Press.