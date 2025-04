Ley de Telecomunicaciones tiene su parte buena para frenar injerencia foránea: Sánchez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Para el diputado local del PRD Emanuelle Sánchez Nájera, la Ley de Telecomunicaciones impulsada por la presidencia de la República tiene aspectos positivos en cuanto a la difusión de mensajes de gobiernos extranjeros.

“De fondo no me parece mal el hecho de evitar que haya intromisión de otros gobiernos a medios de comunicación del país. En esta sí voy a coincidir con el gobierno y no por un sentido nacionalista, sino por un sentido de seguridad nacional de que cualquiera pueda pagar un anuncio lo haga para interferir en cosas de orden nacional”, aseveró en entrevista.

Sánchez Nájera aceptó que luego de una serie de promocionales de televisión del gobierno de Estados Unidos cuestionó la migración de México y que fueron transmitidos en televisión abierta, no tiene sentido que lo haga una gestión de otro país.

“Aunque es cierto que evidencia un problema que el gobierno mexicano no ha podido resolver, la realidad es que no se puede permitir que gobiernos extranjeros interfieran en las políticas interiores del propio país. He sido un crítico del gobierno federal, pero creo que aquí sí es un acierto de la Presidencia”, añadió.

La Ley de Telecomunicaciones fue promovida por el grupo mayoritario de Morena, pero cuestionada por partidos de oposición.