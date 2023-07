Ley de Protección a Periodistas será integral: De la Torre 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Enrique de la Torre, mencionó que se continúa avanzando con la Ley de Protección a Periodistas en el estado.

El funcionario expuso que no se requiere esperar a que ocurra alguna tragedia contra algún comunicador para actuar, sin embargo, será una iniciativa integral.

“No sólo se observarán los temas de seguridad para los comunicadores, sino también contempla acompañamiento jurídico, temas de salud, de sus familias, es prácticamente una ventanilla”, destacó.

Igualmente, De la Torre sostuvo que se debe comenzar desde las bases a través de la creación de un padrón para tener con certeza el número de comunicadores que hay.

Adelantó que se pudiera presentar en septiembre próximo en el próximo periodo de sesiones del Congreso del Estado, aunque también dejó en claro que no corre prisa pues se quiere tener una ley sólida y efectiva.

“Dicen que después del niño ahogado se tapa el pozo, entonces no tenemos que esperar a que pase algo grave con un periodista, no se trata sólo de armas y balas, sino inclusive de presiones de funcionarios por eso insisto en la necesidad de esta ley”, finalizó.