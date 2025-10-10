Ley de Amparo sí perjudica a ciudadanía: Arámbula

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Las adecuaciones legales para la Ley de Amparo que propuso el gobierno federal sí generan perjuicio en contra de la ciudadanía contra los actos de la autoridad, reconoció Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno del estado.

“Depende desde qué punto de vista lo veas: si tú lo ves desde el punto de vista de gobierno, le beneficia porque se van a amparar menos contra las resoluciones de gobierno, Sin embargo, el amparo es para defender los derechos y las garantías del ciudadano, entonces al ciudadano le va a afectar pues tendrá menos medios de defensa contra cualquier acto de autoridad. Lo que sí revisamos es la retroactividad, donde creemos que no está bien y se tiene que corregir”, expuso en entrevista.

– ¿Cuántos juicios se presentan en contra de gobierno?

– Desconozco el número, pues no todos llegan conmigo. Pero hay muchos.

Arámbula López abundó que los amparos no se presentan exclusivamente contra el Poder Ejecutivo, pues también hay documentos en contra de ayuntamientos o el mismo Congreso del Estado.

“Generalmente lo que tiene el amparo es que en lo que mientras son peras o manzanas, hace una suspensión de lo que le está afectando y ahora con esta reforma ya no va a haber esta suspensión. Eso tiene prejuicio en contra del ciudadano”, agregó.

