18 C
Aguascalientes
10 octubre, 2025
Tendencias

Vive la Noche de Leyendas en la Presa de Malpaso

Atrapan uno de los implicados en el asesinato del padre…

Revisarán tarifas de predial para 2026 en Jesús María

Sobran nombres de calles por auge de cotos privados en…

Ley de Amparo sí perjudica a ciudadanía: Arámbula

“El blindaje funciona”, dice Martínez ante ola de violencia en…

Pide diputada reportar casos de escuelas que cobren por servicio…

Refrenda Jesús María compromiso con la salud mental

Continúa acéfala dirección de Reglamentos del municipio Aguascalientes

Diputado suplente del PAN con antecedentes de violencia

Ley de Amparo sí perjudica a ciudadanía: Arámbula

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  Las adecuaciones legales para la Ley de Amparo que propuso el gobierno federal sí generan perjuicio en contra de la ciudadanía contra los actos de la autoridad, reconoció Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno del estado.

“Depende desde qué punto de vista lo veas: si tú lo ves desde el punto de vista de gobierno, le beneficia porque se van a amparar menos contra las resoluciones de gobierno, Sin embargo, el amparo es para defender los derechos y las garantías del ciudadano, entonces al ciudadano le va a afectar pues tendrá menos medios de defensa contra cualquier acto de autoridad.  Lo que sí revisamos es la retroactividad, donde creemos que no está bien y se tiene que corregir”, expuso en entrevista.

– ¿Cuántos juicios se presentan en contra de gobierno?

– Desconozco el número, pues no todos llegan conmigo. Pero hay muchos.

Arámbula López abundó que los amparos no se presentan exclusivamente contra el Poder Ejecutivo, pues también hay documentos en contra de ayuntamientos o el mismo Congreso del Estado.

“Generalmente lo que tiene el amparo es que en lo que mientras son peras o manzanas, hace una suspensión de lo que le está afectando y ahora con esta reforma ya no va a haber esta suspensión. Eso tiene prejuicio en contra del ciudadano”,  agregó.

El secretario de Gobierno encabezó este viernes, en representación del Poder Ejecutivo, la ceremonia por el LXI Aniversario de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes.