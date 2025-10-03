18 C
Aguascalientes
3 octubre, 2025
Tendencias

Esta es la lista de los convocados por Javier Aguirre…

Tere Jiménez refrenda su compromiso con Asientos y El Llano

PRI reclama falta de cumplimiento de acuerdos en Asientos y…

Reconoce Luévano pláticas del PAN nacional con MC

Ley de Amparo es un retroceso para México: Arámbula

Ni halloween, ni kermés: Festival de Calaveras volverá a su…

Jiménez deja a Congreso decisión sobre municipio 12 en Aguascalientes

Detectan tiradero clandestino en Aguascalientes

Intervendrá Municipio Aguascalientes en casas usadas como picaderos

¿Qué creen? No hubo sorpresa en Querétaro y las Centellas…

Ley de Amparo es un retroceso para México: Arámbula

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-El secretario General de Gobierno, Antonio Arámbula López, cuestionó la Ley de Amparo aprobada en el senado al considerar que es un retroceso para el país.

El funcionario expuso que de acuerdo a los que saben del tema advierten de que se pone en riesgo la justicia.

“Los que tienen maestría en constitucionalidad y amparo creo que se van a quedar obsoletos y creo que el amparo, dicen los constitucionalistas, era una garantía para los ciudadanos y con esto pues puede ser un retroceso para el país.

Amplió sobre el tema que habrá que revisar el documento aprobado a fondo y hacer un análisis de los pros y contras.

“Hay que analizarlo, ver pros y contras y ya que veamos el documento final emitir una opinión más a fondo”, concluyó la charla con medios informativos en las instalaciones del Foro Trece.