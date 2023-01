Ley Antitabaco no frenará la venta y consumo de cigarros: Economistas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La nueva ley para el control del tabaco que prohíbe entre otras cosas el evitar la publicidad de estos productos, no atajará el problema de salud que representa el consumo y mucho menos frenará las ventas, señaló contundente la presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Viramontes.

En conferencia de medios resaltó que los cigarros están considerados como bienes inelásticos, estando comprobado que aunque se eleve su precio como ocurrió en este arranque de año los consumidores los continúan adquiriendo.

“Independientemente a si suben de precio o aunque se escondan los consumidores los seguirán adquiriendo porque hay un basto mercado que no se puede frenar de la noche a la mañana con una disposición”, puntualizó.

Resaltó que en tiendas de conveniencia lo que se impide es la exhibición de los productos, más no así la venta, por lo que cualquier persona mayor de 18 años puede adquirir una cajetilla sin mayor problema.

Sobre el consumo del tabaco en bares y restaurantes, expuso que ve difícil que se pueda llevar un control estricto, exponiendo que ahora mismo ya existen disposiciones que no se acatan y donde las autoridades no tienen el personal suficiente para vigilar a cada uno de estos negocios.