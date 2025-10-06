Ley Amparo permitirá a gobierno federal hacer lo que quiera: Ambriz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Es inminente que la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión brinde su aval a la iniciativa de la Ley de Amparo, reconoció Humberto Ambriz Delgadillo, diputado federal por Aguascalientes, quien abundó que la bancada del PRI, a la que pertenece, hará patente su rechazo.

“Seguramente Morena va a mayoritear la medida, pero nosotros vamos a hacernos presentes para dejar en claro por qué no estamos de acuerdo y que la gente lo sepa”, resaltó en entrevista.

El documento ya fue avalado por el Senado de la República, mediante el voto a favor de Morena y sus aliados PT y Partido Verde. Se espera que llegue en las siguientes horas al Congreso de la Unión.

Ambriz Delgadillo subrayó su negativa hacia el documento, aunque dijo que la bancada del PRI en el Poder Legislativo todavía se encuentra en espera de que se les entregue de manera formal.

“La verdad es que está desprotegiendo a quienes menos recursos tienen y el gobierno va a poder hacer lo que quiera. Se supone que era un elemento para que todas las personas nos pudiéramos defender y con esto va a desaparecer”, apuntó.