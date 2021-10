Lety Calderón se aumenta el busto y se hace la lipo

Redacción

Ciudad de México.- En días recientes, Lety Calderón tuvo que someterse a una operación de vesícula, la cual había sido pospuesta por varios meses. Aunque todo salió bien, la actriz no desaprovechó su paso por el quirófano para hacerse uno que otro arreglito estético.

Una fuente cercana a la famosa confesó que Calderón también se aumentó el busto y se hizo la liposucción.

“Aprovechando que la iban a internar y que tiene tiempo libre, se hizo dos procedimientos estéticos: una liposucción de espalda para quitarse las llantitas laterales y se cambió los implantes de seno que se había puesto hace varios años por unos más modernos y grandes”, dijo la supuesta amiga cercana a TV Notas.

Se señaló que la actriz pasó de unos implantes de 200 ml a 250 ml, con el fin de seguir sintiéndose cómoda y segura ante las cámaras.

Aunque Lety habría gastado una buena cantidad de dinero por todas estas intervenciones, su amiga aseguró que ella lo ve como una inversión y no como un gasto.

“Sí se gastó una buena lana por lo de la vesícula, la liposucción y el cambio de implantes, pero ella no lo vio como un gasto, sino como una inversión, ya que al ser una figura pública busca verse bien. Eso sí, ha sido muy clara al decir que la cara no se la tocaría nunca, por eso sólo recurre a cremas y tratamientos no invasivos, dice que no se quiere ver ‘estirada’”.

Con información de TV Notas