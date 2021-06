Letra muerta Ley Antitabaco en antros, bares y restaurantes de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el marco del Día Mundial sin Tabaco la organización civil Códice Aguascalientes, asegura que antros, bares y restaurantes siguen sin respetar a cabalidad la Ley de Protección a la Exposición de Humo de Tabaco.

En base a un recorrido en establecimientos de la zona norte, centro y sur de la capital se observó que el 69 por ciento de los lugares visitados no cumplen con la ley, sobre todo en lo concerniente a las áreas exteriores designadas para fumar.

La organización encabezada por Isabel Jiménez Maldonado, expuso que aunque el 90 por ciento de restaurantes y cafeterías no permiten fumar en sus interiores, es importante subrayar que la mayoría no cumplen con la señalética requerida por reglamento que exponga que no se puede consumir tabaco.

Al final se refirió al grave problema de tabaquismo en Aguascalientes en donde anualmente mueren en promedio 875 personas por enfermedades relacionados al tabaco, prácticamente 3 al día, y con un costo anual de atención por estas causas de 101 millones de pesos.