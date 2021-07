Letra muerta el seguro de responsabilidad civil obligatorio para automovilistas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se quedó en una buena intención el tener seguro de responsabilidad civil obligatorio que se aprobó a nivel federal en 2014, aseguró Refugio Nañez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Aseguradoras y Fianzas.

Lamentó el poco interés para hacer valer la ley, donde expuso que hoy en día apenas 3 de cada 10 autos cuentan con seguro.

“Ahorita sales en tu carro y tenga o no tenga seguro llega otro y te pega y se declara en insolvencia total y absoluta y tú te quedas con todos los gastos que pueden ser millonarios”, explicó el especialista.

Añadió que el 70% de los automóviles que circulan sin seguro representan un riesgo para todos, por lo que urgió a aplicar la ley.

“Ya está en la ley simplemente no la aplican, está legislado pero no sabemos porque no se hace válida y no es porque queramos vender más, es por una situación de responsabilidad y de evitar conflictos”, refirió.

En la parte final de la entrevista sostuvo que aún no haya una cultura sobre la importancia del seguro, donde lamentablemente las personas no piensan en un percance con algún fallecido o daños a mobiliario público que generan gastos fuertes.