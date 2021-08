Leonardo DiCaprio critica al gobierno de AMLO por desproteger a la vaquita marina

Redacción

Ciudad de México.-Famoso actor critica al gobierno de México por su falta de interés a la vida de los animales.

Una vez más, el actor estadunidense Leonardo DiCaprio explotó contra las autoridades ambientales mexicanas por levantar la veda de pesca en la zona donde habita la vaquita marina, una de las especies marinas más amenazadas y que se encuentran al borde de la extinción.

A pesar del llamado que hizo en su momento al gobierno de Enrique Peña Nieto, el actor californiano cuestionó el escaso trabajo hecho para proteger a ese mamífero marino y cuyos pocos ejemplares que quedan se encuentran en grave riesgo de extinción con la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de levantar la prohibición a la pesca en la zona del Alto Golfo de Californiano donde tienen su hábitat.

A través de sus redes sociales, Di Caprio manifestó que con esa decisión las autoridades abren la posibilidad de que los barcos pesqueros puedan capturar las aproximadamente más de 10 especies de vaquitas marinas que residen en esa zona.

“La vaquita marina es el mamífero marino más amenazado del mundo. Sin embargo, el gobierno mexicano ha levantado la prohibición de pesca en su hábitat, garantizando que las aproximadamente 10 vaquitas que quedan, morirán entre las redes de pescas”, escribió el actor.

The Vaquita porpoise is the most endangered marine mammal in the world. Yet, the Mexican government has lifted the ban on fishing in its habitat, effectively ensuring that the remaining 10 or so porpoises will die in gillnets: https://t.co/YIuN4Qay0l— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) August 5, 2021