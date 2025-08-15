Lejos de Dinamarca sistema de salud en México y más cerca de Cuba 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Está lejos de parecerse a Dinamarca el sistema de salud en México, indico el diputado federal priista, Humberto Ambriz Delgadillo, tras considerar que es una burla la comparación.

Lamentó el faltante de medicamentos que pone en predicamento a los enfermos quienes tienen que deshacerse de sus patrimonios para comprar su medicina.

Arremetió y dijo que no se ve ningún cambio en esta administración de Claudia Sheinbaum en comparativo al sexenio de López Obrador en materia de salud.

“La mega farmacia está vacía, no hay médicos especialistas, no hay equipo, en fin, que atraviesa el sector por momentos difíciles”.

A su consideración el sistema de salud de asemeja más al de Cuba o Venezuela que al de Dinamarca, por lo que se va en retroceso.