18 C
Aguascalientes
15 agosto, 2025
Tendencias

(Video)Balacera retrasa partido entre Puebla y Atlético San Luis

Aguascalentense entre los mejores del mundo en patinaje de velocidad

Diabetes mellitus es ya la 3a causa de muerte en…

Lejos de Dinamarca sistema de salud en México y más…

Supera Aguascalientes más de 300 milímetros de lluvias 

Habrá cierres viales en el puente de Avenida de los…

Más de 800 mil personas no tienen servicio de salud…

Descartan conformar Guardia Civil en Aguascalientes

Tiene Aguascalientes menos de un policía por cada mil habitantes

Se aferra Oaxaca a evitar venta del mezcal hecho en…

Lejos de Dinamarca sistema de salud en México y más cerca de Cuba 

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Está lejos de parecerse a Dinamarca el sistema de salud en México, indico el diputado federal priista, Humberto Ambriz Delgadillo, tras considerar que es una burla la comparación.

Lamentó el faltante de medicamentos que pone en predicamento a los enfermos quienes tienen que deshacerse de sus patrimonios para comprar su medicina.

Arremetió y dijo que no se ve ningún cambio en esta administración de Claudia Sheinbaum en comparativo al sexenio de López Obrador en materia de salud.

“La mega farmacia está vacía, no hay médicos especialistas, no hay equipo, en fin, que atraviesa el sector por momentos difíciles”.

A su consideración el sistema de salud de asemeja más al de Cuba o Venezuela que al de Dinamarca, por lo que se va en retroceso.