Legisladores republicanos votarán expulsión de 3 demócratas por participar en protesta por armas

Redacción

EEUU.- Para apoyar a los tres legisladores demócratas que enfrentan una posible expulsión por su participación en una manifestación de control de armas, vitoreando y cantando fuera de la cámara, acudieron miles de personas el jueves al Capitolio de Tennessee.

La Cámara de Representantes, dominada por el Partido Republicano, está lista para votar si expulsa a los representantes Gloria Johnson, Justin Jones y Justin Pearson, medida extraordinaria que la cámara ha utilizado solo unas pocas veces desde la Guerra Civil.

La solicitud de expulsión se derivan de una protesta realizada la semana pasada, solo días después de que seis personas, incluidos tres niños, fueran baleadas fatalmente en The Covenant School en Nashville.

Johnson, Jones y Pearson, ahora apodados los “tres de Tennessee”, cantaban de un lado a otro desde el piso de la cámara con los partidarios del control de armas que llenaron la galería; ahí el trío se tomó de la mano mientras caminaban hacia el piso de la Cámara el jueves por la mañana, y Pearson levantó el puño hacia la multitud durante el Juramento a la Bandera.

Cabe mencionar que la indignación por la posible expulsión ha puesto a Tennessee una vez más en el centro de atención nacional, subrayando no solo la capacidad de la gran mayoría republicana para silenciar a los opositores, sino también su creciente disposición a hacerlo.

La medida envía un mensaje escalofriante justo cuando los legisladores lidian con la forma de responder al devastador tiroteo, mientras que otros han expresado su preocupación por socavar la democracia al anular la voluntad de los votantes.

Muchos de los manifestantes viajaron desde Memphis y Knoxville, áreas que representan Pearson y Johnson, y formaron una fila que rodeaba el edificio del Capitolio para entrar; los manifestantes afuera de la cámara sostenían carteles que decían: “Las zonas escolares no deberían ser zonas de guerra”, “Los mosquetes no dispararon 950 rondas por minuto” con una foto de George Washington y “Puedes silenciar un arma… pero no la voz del pueblo.”

Cuando la Cámara comenzó sus procedimientos el jueves, el representante demócrata Vincent Dixie se paró frente a sus colegas y los instó a “no distraerse”; mencionó el funeral de Mike Hill, una de las víctimas del tiroteo en la escuela de Nashville, que tuvo lugar a principios de semana.

Dixie añadió “quiero que tengamos en cuenta el sacrificio que hizo para mantener seguros a esos niños”,y continuó “cada uno de nosotros tiene el poder de hacer cambios”.

Antes del voto de expulsión, los miembros de la Cámara debían debatir más de 20 proyectos de ley, incluida una propuesta de seguridad escolar que requiere que las escuelas públicas y privadas presenten sus planes de seguridad de edificios al estado. El proyecto de ley no abordó el control de armas, lo que provocó críticas de algunos miembros demócratas de que los legisladores solo estaban abordando un síntoma y no la causa de los tiroteos en las escuelas.

En caso de que Johnson, Jones o Pearson sean expulsados, las comisiones del condado en sus distritos elegirían reemplazos para servir hasta una elección especial en varios meses. Los tres seguirían siendo elegibles para correr en esos.

*Con información de The Associated Press.