Legalización de aborto resuelta en Aguascalientes: Poder Judicial

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No hay marcha atrás en la reglamentación del aborto consentido por la madre para el estado luego de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia, subrayó Juan Rojas García, presidente del Poder Judicial en la entidad, quien exhortó al Congreso para no caer en un eventual desacato de no aprobarlo.

“Lo que dijo la Corte es la última palabra, ya no hay mayor discusión y nosotros en el Poder Judicial por supuesto que la vamos a acatar. Las decisiones de la Corte se acatan, no se debaten. Ya es un punto resuelto”, puntualizó el magistrado en entrevista grupal.

Rojas García recordó que el Poder Legislativo abrirá en siguientes días su periodo ordinario de sesiones, mismo que se extenderá hasta diciembre, y donde tendrán que establecerse las adecuaciones a nivel local para acatarse y retirarlo del Código Penal. Pese a que el grupo mayoritario del PAN no ha aceptado dicho fallo.

“Si hay autoridades que no la acaten, ya será otra situación. Pero en lo que se refiere al Poder Judicial tendremos que acatar, pues de otra forma se incurre en una responsabilidad”, declaró el magistrado.

– ¿Ustedes tienen facultades para sancionar en caso que no lo hagan?

– No, sería la Suprema Corte directamente.

– ¿Hay posibilidades de que alguien acuda ante el Supremo Tribunal de no acatarse?

– Por supuesto que sí, esto fue resuelto por nuestro máximo tribunal y deberá ejecutarse. Si no se ejecuta, hay la posibilidad de que se sancione a la autoridad que incurra en el desacato. Las personas están legitimadas para denunciar ese incumplimiento.

– ¿Se desestima el llamado del Frente de la Familia para no cumplirlo?

– Soy respetuoso de todas las expresiones. El Poder Judicial de Aguascalientes observa las decisiones de nuestro sistema de justicia.

En contraparte, el magistrado presidente detalló que la interrupción del embarazo se mantiene como delito cuando se refiere a situaciones dolosas por lesiones físicas, que no entrarían en la resolución y para lo cual, aclaró, el tribunal, registraría alrededor de cuatro casos

El pasado 30 de agosto, la Suprema Corte determinó por mayoría qué era inconstitucional ejercer acciones legales contra una mujer que decidiera interrumpir voluntariamente su embarazo en Aguascalientes, a raíz de un amparo interpuesto por agrupaciones feministas.