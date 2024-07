Le sale una hija no reconocida a Luis Miguel

Redacción

Ciudad de México.-Luis Miguel siempre es noticia. Su vida profesional y (más) la personal despiertan gran interés entre sus millones de seguidores. En esta ocasión, circula la versión de que tiene otra hija (hasta ahora desconocida).

La creadora de contenido Jacqueline Martínez dio a conocer la existencia de la joven Milagros Pabón,quien, según su narración, le habría revelado a algunos amigos que es hija de Luis Miguel.

“En alguna plática en su círculo de amistades salió este tema… es bien sabido entre ellos que ella es hija de Luis Miguel porque tiene fotos de su mamá y entre esas pláticas un tercero vino, me mostró esta foto y otras, me platicó un poco del contexto”, explicó la mujer reconocida en redes sociales por filtrar información privada de famosos.

“La mama de la chava falleció hace tiempo, la señora le contó a Milagros… sostuvo una relación sentimental con Luis Miguel que no fue momentánea, ellos se veían frecuentemente (…) Milagros lo niega es por obvias razones, pero sí se parece a Luis Miguel y esta es la historia contada por un tercero (…) Sabemos que es muy difícil que se confirme el reporte, dado que Luis Miguel es una persona que jamás desmiente ni confirma nada. Con Michelle Salas duró años para reconocer que era su hija”.

Jacqueline Martínez enfatizó en que la joven no pretende tener contacto con el cantante: “No le interesa el reconocimiento ni la aceptación de Luis Miguel, ella trabaja en el medio musical”.

¿Quién es

Milagros Pabón, la presunta hija desconocida de Luis Miguel?

Milagros Pabón, supuesta hija desconocida de Luis Miguel, nació el 1 de mayo de 1999 en Venezuela (tiene 25 años) y vive Miami. Según se confirma en sus redes sociales, estudio la Licenciatura en Comunicación Social en la universidad en su país y es creadora de contenido.

Milagros es, además, novia del hijo de la cantante Fanny Lu, Mateo Madriñan.

Milagros Pabón reacciona a la polémica con Luis Miguel

Luego de revuelo que generó la versión en redes sociales y medios de comunicación, Milagros Pabón publicó una story en la que hace un recuento de los sitios de internet que difundieron el tema y sobre ella escribió “Sin palabras”.

Luis Miguel (Getty Images)

“No he dado entrevistas y no he hablado con ningún periodista. No tienen historia”, publicó en otra story.

Posteriormente, publicó un video en el que aparece en su carro cantando Ahora te puedes marchar, una de las muchas canciones populares de Luis Miguel. “Mood de las últimas 24 horas”, escribió junto al video.

