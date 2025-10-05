Le sale caro el triunfo al Ame ante Santos

Ciudad de México – Pese a un nuevo triunfo en la jornada 12 de la Apertura 2025, el Club América tuvo que superar un verdadero calvario de lesiones antes.

Y es que luego de su victoria por rotundo 3-0 sobre Santos Laguna, el plantel americanista sufrió las lesiones de Sebastián Cáceres, quien se lesionó desde el calentamiento previo al silbatazo inicial. Además, en plenas acciones se lastimaron Allan Saint-Maximin y Raúl Zúñiga.

No obstante, las Águilas merced a este nuevo éxito se afianzaron en el segundo lugar de la tabla de clasificación.

América venció a los laguneros gracias a las anotaciones de Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez y Alán Cervantes.

Foto: Club América.