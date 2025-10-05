18 C
Aguascalientes
5 octubre, 2025
Tendencias

Ataque a balazos deja 2 muertos y 1 herido en…

Lluvias históricas aseguran riego agrícola en Aguascalientes para los próximos…

 Lujos de morenistas llegan a la portada del New York…

Quieren armar orquesta juvenil en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

Encuesta revela al habitante que ganará ‘La Casa de los…

Recupera Pabellón medio millón en 6 meses en cartera vencida

Jesús María fortalece la capacitación de sus servidores públicos

Tere Jiménez reitera su compromiso con los adultos mayores

Negocio ilegal de tragamonedas opera impune en el Agropecuario

No te puedes perder esta película de MTB

Le sale caro el triunfo al Ame ante Santos

Ciudad de México – Pese a un nuevo triunfo en la jornada 12 de la Apertura 2025, el Club América tuvo que superar un verdadero calvario de lesiones antes.

Y es que luego de su victoria por rotundo 3-0 sobre Santos Laguna, el plantel americanista sufrió las lesiones de Sebastián Cáceres, quien se lesionó desde el calentamiento previo al silbatazo inicial. Además, en plenas acciones se lastimaron Allan Saint-Maximin y Raúl Zúñiga.

No obstante, las Águilas merced a este nuevo éxito se afianzaron en el segundo lugar de la tabla de clasificación.

América venció a los laguneros gracias a las anotaciones de Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez y Alán Cervantes. 

Foto: Club América.