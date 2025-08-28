Le saca la vuelta Montañez a la creación del Instituto del Hombre

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez, evitó fijar una postura sobre la propuesta del PRI para crear el Instituto del Hombre en el municipio y dijo que el tema deberá analizarse hasta que llegue al Cabildo.

“Yo creo que es un tema que habrá de analizar una vez que llegue al Ayuntamiento. Sí, yo creo que hay que analizarlo para ver en qué términos está”

“Ya depende del contenido. Ya una vez que podamos hacer un análisis, pues ya les hacemos nuestros comentarios”, expresó el edil.

Montañez fue cuestionado sobre si habría recursos para abrir una nueva dependencia, a lo que respondió que, en caso de aprobarse, se podrían realizar ajustes administrativos en lugar de generar gasto adicional.

“Normalmente cuando se han creado algunas de las áreas, lo que hemos hecho es hacer ajustes. Pues porque de unas áreas, en ocasiones, lo que se requiere es pasar algunas áreas administrativas, algunas de que pudieran ser de nueva creación, pero no necesariamente significa que tenga que haber un recurso superexordinario”, afirmó.

Puso como ejemplo el caso del Instituto Municipal de Salud Emocional, al cual fueron transferidos psicólogos que ya laboraban en otras áreas, sin necesidad de contratar más personal ni ampliar la estructura.

El edil insistió en que, por ahora, no puede pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto hasta no conocer el documento oficial que presenten los regidores priistas.