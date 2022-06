Le responde Norma Guel al dirigente estatal del PRI en Aguascalientes

Redacción



Aguascalientes, Ags.-Mediante sus redes sociales la ex diputada local y federal Norma Guel respondió a los ataques endosados hacia ella y su familia por parte del presidente estatal del PRI, Antonio Lugo.

Advirtió que acudirá a las instancias pertinentes para defenderse de los ataques de un personaje con amnesia política que requiere de reflectores para trascender.



Texto íntegro



60 días recorriendo las calles trabajando por mi partido y por sacar adelante la elección del pasado 5 de junio.

Con extrañeza escucho las desafortunadas y lamentables declaraciones de la dirigencia estatal de mi partido, en voz de Antonio Lugo.

Me extraña la amnesia política y la desesperada necesidad de reflectores del que dice ser líder del PRI en Aguascalientes.

Lo que me parece necesita Lugo es ayuda, pero aquí estoy yo para recordarle donde estuve toda esta campaña, igual y no se percató por sus múltiples ausencias.

Quienes si me conocen saben de mi trabajo, de mi compromiso, de mi trayectoria y amor a la camiseta tricolor.

La violencia, ataques y calumnias que vierten hacia mi persona no las toleraré ni permitiré, nunca MÁS.

Ellos podrán intentar sacarme del PRI, pero el PRI vive en mi, en el legado de mi padre, en cada una de las acciones que hago. Yo me pregunto ¿qué hicieron estos personajes en la elección del 2021?

No los vi, ni activos y mucho menos interesados en apoyarnos y ahora de la noche a la mañana quieren ser los justicieros.

Les digo que empiecen por ellos mismos, ¿qué han hecho para apoyar a los nuevos cuadros?, ¿qué han hecho todo este tiempo?.

Queda más que claro que solo aparentar, además de dividir.

Acudiré a las instancias correspondientes para que mis derechos e integridad no sean violentados por personajes que solo buscan salir a cuadro, ni ellos ni nadie nos van amedrentar, minimizar, ni violentar.

Ni ellos ni nadie, podrán decir que Norma Guel no es priísta. Y les vuelvo a decir “aquí estoy, y no me bajo, ni me rajo”.