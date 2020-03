Le quitan permiso a empresa de seguridad privada en Aguascalientes por incumplida

Redacción

Aguascalientes, Ags. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que le fue cancelado el permiso de operación para que la empresa denominada SEGURIDAD PRIVADA COMANDO HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., pueda prestar sus servicios, debido a que incumplió con las obligaciones que marca la ley en la materia.



Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública del estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, quien indicó que lo anterior se determinó con fundamento en el artículo 37 fracción IV de la Ley de Seguridad Privada del Estado de Aguascalientes.



El jefe policiaco señaló, que fue cancelado el permiso de operación a la empresa de SEGURIDAD PRIVADA COMANDO HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., de nombre comercial COMANDO HERNÁNDEZ, lo anterior, al haber detectado que incumplía con varios lineamientos de la Ley de Seguridad Privada del Estado de Aguascalientes.



Es decir, que no cumplió con el registro de los elementos contratados en el Centro de Comunicación, Comando y Cómputo (C-4), no tampoco informó sobre las altas y bajas de dicho personal, además de no informar sobre los contratos obtenidos para la prestación de servicios, entre otras faltas.



Por lo anterior, las personas físicas o morales que reciban servicios de seguridad privada por parte de la empresa sancionada, deberán concluir las relaciones contractuales inmediatamente.



Sánchez Mendoza reiteró que son permanentes las visitas de verificación que personal de la jefatura de seguridad privada de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado efectúa en las empresas que proporcionan este servicio con la finalidad de que estén reguladas, actúen conforme lo establece la ley, debidamente identificados y capacitados.



Finalmente, exhortó a las personas que deseen contratar los servicios de una empresa de seguridad privada, a que se comuniquen al teléfono: 9 10 20 55 Extensión 2921 y correo electrónico seguridadprivada.ssp@aguascalientes.gob.mx de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que verifiquen que cuente con el permiso vigente.