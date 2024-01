Así se jugarán los playoffs de la NFL

Redacción

EEUU.- Con el que choque entre los Buffalo Bills ante Miami Dolphins, que definieron los encuentros de la próxima semana en la Conferencia Americana hubo emociones, ello tras de 18 semanas de temporada regular de la NFL y hasta el último encuentro.

En la Conferencia Nacional todo quedó definido desde este domingo por la tarde con los últimos encuentros en este sector, el cual fue dominado por San Francisco que amarró la primera siembra. Este lugar le permite a los 49ers descansar la primera semana y jugar todos los Playoffs en su casa.

¿Cómo quedaron los comodines de la NFC? Los tres cruces de la Conferencia Nacional quedaron entre Philadelphia vs Tampa Bay, Rams vs Detroit y Green Bay vs Dallas En lo que respecta a la Conferencia Americana, el mejor sembrado fueron los Baltimore Ravens. Se tuvo que definir el choque de esta noche entre Bills y Dolphins para conocer el resto de los encuentros de comodines en la AFC. ¿Cómo quedaron los comodines de la AFC? El camino al Super Bowl LVIII en la Conferencia Americana queda con los primeros encuentros entre Browns vs Texans, Dolphins vs Chiefs y Steelers vs Bills, en lo que será un clásico de la AFC.

Días y horarios de la Ronda de Comodines Con todos los encuentros definidos, los días y horarios para la primera ronda de juegos de eliminación en la NFL quedó de la siguiente manera

Sábado 13

Hora: 15:30 Browns vs Texans

Hora: 19:00 Dolphins vs Chiefs

Domingo 14

Hora: 12:00 Steelers vs Bills

Hora: 15:30 Packers vs Cowboys

Hora: 19:00 Rams vs Lions

Lunes 15

Hora: 19:00 Eagles vs Buccaneers

*Con información de MEDIOTIEMPO.