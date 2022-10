Le ponen límites a Ken Salazar en tema de seguridad

Redacción

Ciudad de México. El canciller Marcelo Ebrard puntualizó a la embajada de Estados Unidos cuáles son sus límites de actuación en México, luego de que el embajador Ken Salazar y representantes de las agencias de seguridad estadunidenses se reunieron la semana pasada con el gobernador de Zacatecas, David Monreal.

“Ya les hice saber en la embajada en detalle cuáles son los límites que tiene para ese tipo de visitas o compromisos: no se pueden hacer si no está el gobierno federal, no se pueden firmar documentos si nosotros no lo autorizamos”, expresó Ebrard en la habitual rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada ayer en Palacio Nacional.

Agregó que “hasta donde tenemos información, el embajador no firmó ningún acuerdo” con el gobierno estatal.

Como ha documentado este diario, Salazar estuvo en Zacatecas el jueves 6 de octubre. “Estoy aquí para trabajar con el gobernador (David Monreal), el estado de Zacatecas y el gobierno federal en esto de la seguridad”, dijo el embajador en su segunda visita al estado, a la que se hizo acompañar por representantes de las agencias de seguridad de su país acreditadas en la sede diplomática, pero en la cual no participó un solo funcionario, civil ni militar, del gobierno federal mexicano.

Interrogado sobre si la reunión de Salazar y agentes de seguridad estadunidenses con el gobierno zacatecano fue un tema abordado en el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad celebrado el jueves pasado en Washington, Ebrard señaló que no, porque no es un tema relacionado con el Entendimiento Bicentenario.

Por otra parte, el presidente López Obrador reportó que a la fecha se han interpuesto 53 amparos contra la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Se están atendiendo y no se suspende la actividad. No es por incumplimiento a la ley, sino porque el alcance de lo que se dio a conocer no impide legalmente que siga actuando, operando, la Guardia Nacional”, expuso el mandatario.

