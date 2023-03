Le niegan libertad condicional a Oscar Pistorius, continuará en prisión

Redacción

Sudáfrica.- Este viernes se le negó la libertad condicional al excorredor olímpico Oscar Pistorius, quien deberá permanecer en prisión al menos otro año y cuatro meses después de que se decidió que no había cumplido el “período mínimo de detención” requerido para ser liberado luego de su condena por asesinato por matar a su novia Reeva Steenkamp hace 10 años.

Según el Departamento Correccional de Sudáfrica en una breve declaración de dos párrafos, que la junta de libertad condicional dictaminó que Pistorius solo podría volver a presentar su solicitud en agosto de 2024.

Ello luego de la audiencia de libertad condicional en la prisión del Centro Correccional de Atteridgeville donde se encuentra detenido Pistorius; la junta citó una nueva aclaración sobre la sentencia de Pistorius emitida por la Corte Suprema de Apelaciones de Sudáfrica solo tres días antes de la audiencia, según refiere el comunicado.

Aún así, los expertos legales criticaron la decisión de las autoridades de seguir adelante con la audiencia cuando Pistorius no era elegible.

Por su parte los padres de Reeva Steenkamp, Barry y June, están “aliviados” con la decisión de mantener a Pistorius en prisión, pero no la celebran, afirmó su abogado a The Associated Press.

Refiriéndose a la dramática caída en desgracia de Pistorius, alguna vez un atleta de fama mundial y muy admirado, la abogada Tania Koen, añadió “no pueden celebrar porque no hay ganadores en esta situación. Perdieron una hija y Sudáfrica perdió un héroe”.

Vale precisar que la decisión y el razonamiento para denegar la libertad condicional fue una sorpresa, aunque ha habido disputas legales sobre cuándo Pistorius debería ser elegible para la libertad condicional debido a la serie de apelaciones en su caso.

Recordemos que inicialmente fue condenado por homicidio culposo, un cargo comparable al homicidio involuntario, en 2014, pero el caso pasó por una serie de apelaciones antes de que Pistorius finalmente fuera sentenciado a 13 años y cinco meses de prisión por asesinato en 2017.

Los delincuentes graves deben cumplir al menos la mitad de su condena para ser elegibles para la libertad condicional en Sudáfrica, pese a ello los abogados de Pistorius habían acudido previamente a los tribunales para argumentar que era elegible porque había cumplido la parte requerida si también contaban los períodos que pasó en la cárcel desde fines de 2014 luego de su condena por homicidio culposo.

June Steenkamp asistió a la audiencia de Pistorius dentro del complejo penitenciario para oponerse a su libertad condicional; los padres han dicho que aún no creen en el relato de Pistorius sobre el asesinato de su hija y que querían que permaneciera en la cárcel.

Hay que rememorar que Pistorius, que ahora tiene 36 años, siempre ha dicho que mató a Steenkamp, una modelo y estudiante de derecho de 29 años, en las horas previas al amanecer del Día de San Valentín de 2013 después de confundirla con un peligroso intruso en su casa; a quien le disparó cuatro veces con su pistola de 9 mm con licencia a través de la puerta cerrada de un cubículo de baño en su baño, donde estaba Steenkamp, y a quien además la golpeó varias veces; afirmando Pistorius que no se dio cuenta de que su novia se levantó de la cama y fue al baño.

Los Steenkamp dicen que todavía creen que está mintiendo y que la mató intencionalmente después de una discusión nocturna; de ahí que el abogado Koen había adoptado un tono más crítico cuando se dirigió a los periodistas fuera de la prisión antes de la audiencia, diciendo que los Steenkamps creían que no se podía considerar que Pistorius estaba rehabilitado “a menos que se sincerara” sobre el asesinato.

Pistorius fue aclamado una vez como una figura inspiradora por superar la adversidad de su discapacidad, antes de que su juicio por asesinato y su sensacional caída cautivaran al mundo.

A Pistorius le amputaron la parte inferior de las piernas cuando era un bebé debido a una condición congénita y camina con prótesis. Luego se convirtió en un corredor con doble amputación y campeón Paralímpico múltiple que hizo historia al competir contra atletas sin discapacidad en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, corriendo con palas de fibra de carbono especialmente diseñadas.

La condena de Pistorius finalmente lo llevó a ser enviado a la prisión de máxima seguridad Kgosi Mampuru II, una de las más notorias de Sudáfrica. Fue trasladado a la prisión de Atteridgeville en 2016 porque esa instalación se adapta mejor a los presos discapacitados.

*Con información de The Associated Press.