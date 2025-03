Le lanzan botella a Marc Anthony durante un concierto en Colombia y se las arma de jamón

Redacción

Marc Anthony vivió un tenso momento durante su concierto en Barranquilla, Colombia, cuando un asistente del público le arrojó una botella mientras interpretaba una de sus canciones.

El incidente, ocurrido en el marco de la Feria de las Flores, quedó registrado en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la botella impacta en la pierna del cantante, quien detiene el show para exigir respeto y pedir que el responsable se identifique.

El problema surgió cuando el artista, en medio de la interacción con sus seguidores, pidió aguardiente. Sin embargo, alguien del público tomó su solicitud de forma literal y lanzó el objeto al escenario.

Visiblemente molesto, Marc Anthony se quitó sus lentes oscuros y los arrojó al suelo en señal de frustración. Luego, trató de calmar la situación: “No tiren, yo me los compro”, expresó, intentando suavizar el momento.

Sin embargo, su enojo fue evidente cuando exigió que el responsable diera la cara. “El que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era. Oíste, no, no, no, aquí no. Siempre les he respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo, pal’ carajo”, reclamó ante el público.

Pese al altercado, el salsero logró continuar con su presentación y mantuvo el profesionalismo, evitando que la situación empañara el espectáculo.