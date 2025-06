Le entran la STPS y Hacienda a la revisión de Jatco por el utilidades en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Verenisse Ruiz, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México (CATEM ), reveló que su organismo sindical asesoró a trabajadores de Jatco 1, tras inconformidad con el tema de las bajas utilidades que recibieron y que los llevó a manifestarse.

-¿Entoces ya están asesorados, ya no hay ningún problema con ellos?

-No, no hay problema, ya incluso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Hacienda ya iniciaron una revisión a la empresa, inclusive de años anteriores y van a tener que reflejarle a los trabajadores si las declaraciones son las correctas o no.

En comparecencia ante medios informativos, la dirigente se deslindó de la situación que prevalece en Jatco 1, cuyo contrato colectivo de trabajo no está con CATEM.

Cuestionada en general sobre el reparto de utilidades, expuso que por lo menos en las empresas afiliadas a su organización no se tuvo problemas con el pago en tiempo y forma.

“Es un derecho que tienen los trabajadores a exigir cuentas claras y en ese sentido los seguiremos respaldando”, finalizó.