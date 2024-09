Le cobran $500 por cargar un celular en un restaurante

Redacción

Ciudad de México.-Un restaurante en México generó controversia en redes sociales cuando un joven denunció haber sido cobrado 500 pesos por cargar su celular en el establecimiento. El cliente compartió su historia en TikTok, detallando que, tras conectar su teléfono a una toma de corriente del local, encontró un inesperado cargo por el uso de la electricidad en su cuenta.

El joven señaló que en ningún momento fue informado sobre el costo adicional por utilizar el enchufe. Al recibir la cuenta, se sorprendió al ver el cobro de 500 pesos, lo que lo llevó a hacer una denuncia pública que rápidamente se viralizó, generando opiniones divididas entre los usuarios.

Muchos criticaron al restaurante, calificando el cobro como excesivo y señalando la falta de transparencia. “Es absurdo cobrar tanto por algo tan simple como cargar un celular”, comentó un usuario. Otros consideraron que el restaurante estaba aprovechándose de los clientes al no advertirles del cargo.

Sin embargo, algunos defendieron al establecimiento, argumentando que tiene derecho a cobrar por el uso de sus instalaciones, siempre y cuando se informe previamente. “Si no quieren pagar, que no utilicen la electricidad del restaurante. No es obligación del lugar ofrecer ese servicio gratis”, opinó otro internauta.

Con información de El Diario de Juárez