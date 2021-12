Le aparece otra hija a Vicente Fernández

Redacción

Ciudad de México.-Le sale otra hija a Chente Fernández.

En entrevista para el programa ‘Chisme No Like’, Ana Lilia Arechiga, quien dice ser la supuesta hija de Vicente Fernández, contó la historia de cómo se conocieron su mamá y el cantante; relatando que su encuentro se dio cuando Vicente Fernández tenía 20 años y trabajaba en Guadalajara, armando pininos en los restaurantes. También detalló cómo fue que conoció a su supuesto padre en un evento en Las Vegas durante la campaña de Hillary Clinton en 2016, donde lo vio ”de lejecitos” y en un momento en que estuvo frente a él le gritó: ”Soy yo, tu hija Ana Lilia”, dejándolo impresionado, según en palabras de la mujer. Asimismo, recalcó que tiene fotos y videos, mismos que no compartió, de ese momento en el que le dijo a Vicente Fernández que era su hija, además de agregar que Angélica María fue testigo del hecho, por lo que le gustaría platicar con ella para saber si se acuerda de ese acontecimiento.

Ana Lilia destacó en varios momentos que supuestamente la familia de Vicente Fernández no les permitía reunirse para que se conocieran y platicaran, pero que el cantante sí sabía de la existencia de su presunta hija Ana Lilia. ”Hay pruebas donde ellos (la familia de Vicente Fernández) no permitieron que mi padre me reconociera… y por orgullo y por bendición soy la única y la primera hija. Creo y pienso… me tiene que tocar algo, no venía por eso, no vengo por eso, aclaro, yo quería ver a mi padre, pero por estos buitres no llegué”, fue un poco de lo que declaró la supuesta hija de Vicente Fernández en la entrevista.

Cuando los conductores del programa la cuestionaron de porqué no se ha hecho una prueba de ADN que comprobaría todo lo que dice, ella se limitó a mirar al aire y desviar la información, diciendo que no se le ha permitido acceder a una muestra del artista. También contó que estuvo presente en el sepelio del artista a través de las flores que adornaron su tumba, como lo son las lilis, por lo que asegura que fue la manera en que su supuesto padre la quería tener en el momento de su funeral, al no permitirle verla, ”él planeó todo, hay bugambilias, rosas rojas, blancas, ¿por qué tuvieron que ser lilis?, yo creo que sí, por no haberme abrazado…de perdida le pongo sus flores arriba de mi tumba”, fue lo que expresó.

© IG @_vicentefdez| Vicente Fernández murió el pasado 12 de diciembre. Vicente Fernández en concierto.

Dice no tener coraje ni rencor hacia sus supuestos hermanos que no la han reconocido. Aunque la familia de Vicente Fernández no ha dado alguna aclaración sobre este hecho, se espera que avance la información sobre esta supuesta hija y se aclare o se niegue todo lo que ha dicho la mujer, al tratarse de información no oficial.

Ana Lilia Arechiga dice tener una sorpresa para la familia del artista que dará a conocer cerca de las festividades de Navidad. Asegura tener un regalo que le dejó su supuesto padre y lo que comprobaría que es la hija mayor de la Dinastía Fernández, ”está la tristeza de que mi padre ya no va a estar pero está la bendición de que está esta hija”, fue lo que dijo Ana Lilia.

Con información de TVNotas