Layda Sansores “ampara” a Alito Moreno

Campeche.- La gobernadora morenista, Layda Sansores “amparó” al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno conocido como “Alito”, luego de que la víspera un juez federal revocó la suspensión que le habían otorgado al priista, para que la gobernante no siguiera difundiendo audios embarazosos del dirigente del Revolucionario Institucional.

El motivo por el que este martes no habrá “Noche del jaguar”, espacio que se difunde en redes sociales y donde se publican los audios que evidencian a Moreno en sus actos de corrupción se debió a que la gobernante se está preparando para rendir su primer informe de labores al frente del gobierno campechano.

Se desconoce sí también el próximo martes no se difundirá el programa.

Sansores informó lo anterior en la red social Twitter.