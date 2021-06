Laurel Hubbard será la primera atleta transgénero en competir en los Juegos Olímpicos

Redacción

La levantadora de pesas de Nueva Zelanda, Laurel Hubbard, se ha convertido en la primera atleta transgénero que competirá en unos Juegos Olímpicos, tras confirmarse que la deportista de 43 años asistirá a Tokyo 2020.

Hubbard es considerada una potencial candidata a la medalla en la categoría de peso superpesado femenino de más de 87 kg en Tokyo 2020. La atleta siempre contó con el apoyo del Comité Olímpico neozelandés, sin embargo, todavía existe grupos que debaten sobre la participación de deportistas transgéneros.

“Está conforme a las exigencias del COI y probó que es una mujer. Por lo tanto, hay que darle su oportunidad y que pueda competir”, explicó en 2018 Paul Coffa, secretario general de la Federación de Halterofilia de Oceanía.

Ese año la Federación Australiana de Halterofilia intentó impedir su participación, considerando que su musculatura y su fuerza (desarrolladas cuando era un hombre) le daban una ventaja física más allá de su nivel de testosterona.

Tras el anunció sobre su entrada en Tokyo 2020, Laurel Hubbard dijo que estaba encantada de llegar a los Juegos Olímpicos.

“Estoy agradecida y honrada por la amabilidad y el apoyo que me han brindado tantos neozelandeses. Cuando me fracturé el brazo en los Juegos de la Commonwealth hace tres años, me informaron que mi carrera deportiva probablemente había llegado a su fin. Pero su apoyo, aliento y afecto me llevaron a través de la oscuridad”, dijo.

Su boleto de entrada en Tokio se debe a los cambios en las pautas para personas transgénero del Comité Olímpico Internacional en 2015, según las cuales los atletas que hacen la transición de hombre a mujer pueden competir si su nivel de testosterona está por debajo de 10 nanomoles por litro durante al menos 12 meses.

Hubbard ha ganado varios títulos importantes, entre ellos; la medalla de oro en la prueba femenina de +87 kg en la Copa del Mundo Roma 2020.

Con información de UNO TV