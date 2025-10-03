18 C
Aguascalientes
3 octubre, 2025
Tendencias

Esta es la lista de los convocados por Javier Aguirre…

Tere Jiménez refrenda su compromiso con Asientos y El Llano

PRI reclama falta de cumplimiento de acuerdos en Asientos y…

Reconoce Luévano pláticas del PAN nacional con MC

Ley de Amparo es un retroceso para México: Arámbula

Ni halloween, ni kermés: Festival de Calaveras volverá a su…

Jiménez deja a Congreso decisión sobre municipio 12 en Aguascalientes

Detectan tiradero clandestino en Aguascalientes

Intervendrá Municipio Aguascalientes en casas usadas como picaderos

¿Qué creen? No hubo sorpresa en Querétaro y las Centellas…

Laureano fue atropellado por una motocicleta en la 45 norte

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante la mañana del viernes la Policía Municipal atendió el reporte de una persona aparentemente atropellada por una motocicleta sobre la carretera 45 Norte, en la Avenida Ricardo Rodríguez Romo, del fraccionamiento Cobalto Norte.

En el lugar fue localizado un hombre de 49 años de edad, identificado como Laureano, quien refirió a los oficiales que había sido impactado por una motocicleta que se retiró del sitio tras el percance.

Al entrevistarse con él, los policías municipales solicitaron apoyo médico, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y le brindaron atención, detectándole una herida en el brazo izquierdo y otra más en el pómulo y ceja del lado derecho.

Posteriormente, la persona fue canalizada a las instancias correspondientes para su debida valoración y seguimiento. Al mismo tiempo, se continúan las investigaciones para dar con el responsable.