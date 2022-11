Laura Zapata responde a pleito con Lucía Méndez

Redacción

La plataforma Netflix lanzó la serie “Siempre Reinas”, en donde aparecen Sylvia Pasquel, Lorena Herrera, Lucía Méndez y Laura Zapata. Desde el primer capítulo, las últimas dos dejaron ver que no se llevan muy bien y comenzaron una enemistad.

La hermana de Thalía tachó de egocéntrica y soberbia a Lucía, además que ha mencionado que no ha estado vigente en el espectáculo. Ante ello, Méndez aseguró que aunque no demandaría a Laura por sus dichos, advirtió que sus abogados ya tenían todo el material en sus manos “por si acaso”.

Ahora, fue Laura quien decidió responder a estas declaraciones. En entrevista para diversos medios de comunicación, Zapata sostuvo que su ex compañera no tiene el derecho a prohibirle nada, recalcando que no es “tapete” de nadie como para dejarse mangonear por terceros.

“¿Qué me va a prohibir? A nadie le gusta ser tapete de nadie. Bueno, hay algunas personas que todavía no han evolucionado de tapete a ser humano”, apuntó.

Asimismo, señaló que estaría más que feliz si en la nueva temporada del proyecto de Netflix se incluyera a Verónica Castro, en sustitución de Lucía Méndez: “Me gustaría la chaparrita, Verónica”, expresó.

La batalla entre Lucía Méndez y Laura Zapata comenzó cuando la actriz exhibió a la cantante por las actitudes prepotentes que había tenido dentro del reality ‘Siempre Reinas’ con el resto de las personas que conformaban el proyecto de Netflix.

