Laura Pausini celebra el lanzamiento de su nuevo single “Chao”

Un autobús turístico muy especial recorrió este jueves las calles de Madrid, entre las zonas de Príncipe Pío y Puerta del Ángel, con una guía de lujo: Laura Pausini. La icónica cantante italiana, que acaba de cumplir 50 años, organizó este peculiar evento para presentar su nuevo sencillo Chao, un tema bailable que escribió en colaboración con el cantante británico Sam Smith.

El recorrido no pasó desapercibido. A bordo, fans, periodistas y banderas ondeaban mientras la música de Pausini sonaba, creando una atmósfera festiva. La propia artista, fiel a su estilo cercano y extrovertido, conversó con los asistentes sobre su nuevo tema y el significado personal que tiene para ella.

“Chao trata sobre aprender a despedirse. A veces, cuando dejamos ir a alguien, hacemos pequeños cambios, como cortarnos el pelo o cambiar su color. Para el vídeo de la canción, me volví rubia, pero ¡no salió como esperaba! Con mi cara quedaba fatal, así que hoy me ven con mi color natural”, confesó entre risas.

La canción, según explicó Pausini, está inspirada en experiencias personales de ruptura, pero desde un lugar más pacífico. “Antes me despedía de las personas con enfado. No podía decir simplemente ‘chao’.

Ahora lo hago desde la tranquilidad, sin resentimientos”, reveló. La cantante también compartió una historia sobre una amiga cercana con la que había trabajado durante años. “Nos dimos cuenta de que ya no funcionaba, y aunque pensé que iba a enojarme, lo que sentí fue paz. No necesitamos olvidar para seguir adelante, y si nos cruzamos, nos sonreiremos”.

Pausini también reflexionó sobre cómo ha cambiado su perspectiva con la edad y cómo su reciente disco Almas paralelas la ha ayudado a reconectar con su público tras los difíciles años de la pandemia. “Durante ese tiempo, no me sentía bien sin poder estar en contacto con la gente. Pero cuando volví al escenario, recordé por qué nací para hacer esto. Soy feliz cantando y me encanta que la gente siga viniendo a mis conciertos”.

Con 50 años recién cumplidos, Pausini confesó que alguna vez tuvo miedo de que su carrera decayera. “Las cantantes de los 90 crecimos creyendo que, después de los 30, ya no venderíamos nada. Me lo creí por años, pero ahora, con 50, me siento más arropada que nunca. ¡Así que a la mierda con esa creencia!”, declaró, arrancando risas y aplausos de los presentes.