Laura Bozzo quiere lanzarse como presidenta de Perú

Redacción

Ciudad de México.-La polémica conductora Laura Bozzo quiere entrar de lleno a la política.

En este 2020, la humanidad ha presenciado todo tipo de eventos que jamás pensamos experimentar, como el caso de una pandemia que ocurre cada siglo, así que ahora que supimos que Laura Bozzo aspira a ser presidenta de Perú ¡ya no nos sorprendimos! 2020, ¿qué más nos falta?

A través de Fórmula Espectacular, Laura Bozzo compartió en exclusiva que ha sido invitada por un partido político nuevo para lanzarse como la candidata a la presidencia de Perú, y es que las elecciones se llevarán a cabo el 11 de abril de 2021.

La misma presentadora de televisión lo confirmó a Gabriel Cuevas, pero asegura, aún no toma una decisión final y será en estos días en que reflexione y analice si la política es lo mejor para ella.

Recordemos además, que Laura aún tiene un contrato con Televisa para las grabaciones del talk show “Laura sin Censura‘” y éste finaliza hasta diciembre.

Respecto a la candidatura a la Presidencia de Perú, es un partido nuevo que se me ha acercado, es gente que no ha estado involucrada en política, que son empresarios, que quieren un cambio y se me han acercado a decirme si me gustaría aceptar la postulación, algo que todavía está en evaluación, tengo estos días, por cierto, nada más para contestar porque las elecciones son en abril de 2021 pero vamos a ver, yo estoy muy feliz, aquí es complicado tomar una decisión con lo que me gusta la tele, pero son cuestiones que uno tiene que evaluar”.