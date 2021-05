Laura Bozzo estalla contra personas que se burlaron de su outfit en “Las estrellas bailan en HOY”

Redacción

Ciudad de México.-A la señorita Laura no le gustaron las críticas en su contra.

Uno de los personajes que se ha enfrentado a las críticas y principalmente a los memes desde que apareció en “Las estrellas bailan en HOY” es Laura Bozzo; y es que la mujer no ha temido en usar cierto tipo de prendas que la han hecho blanco de burlas.

En páginas virales de memes se puede ver a la presentadora posando con los outfits que usa en el certamen de baile del programa “HOY”; pero si algo causó mucha molestia en la mujer fue cuando notó que un programa de espectáculos compartió un meme con el atuendo que usó para bailar “A quién le importa”.

Fue en el Instagram del programa de espectáculos internacional “Suelta la Sopa” en donde compartieron una imagen en donde compararon a Laura Bozzo con “La Tigresa del oriente” y con la versión más salvaje de Britney Spears; pues todas posaron con un enterizo estampado con animal-print.https://www.instagram.com/p/CPYeOc_hoJu/embed/

“Nuestras famosas dejan bien claro cuáles son las últimas tendencias en la moda”, escribieron en la cuenta del programa de espectáculos. Aunque no fue un ataque ofensivo, Laura Bozzo dio por sentado que muchas personas estarían dispuestas a criticarla por su apariencia.

Ante la imagen, la presentadora no se quedó callada e incluso dijo que “está orgullosa de su cuerpo” y le tiene sin cuidado que le llamen “vieja ridícula”; cabe señalar que este tipo de ropa saca a Bozzo de su zona de confort, pues siempre usa prendas de diseñador.

“Me vale que me insulten que me digan vieja ridícula momia, yo soy así y nunca cambiare, este vestuario fue para el bailando de @programahoy Me encantó, saben que critiquen menos y disfruten mas adoro mi cuerpo me siento orgullosa y si no les gusta pues con la pena”, expresó la presentadora de “Laura sin censura”.